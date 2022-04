Domenica 1Â° maggio, alle 16.30 torna il Victoria Cross

Domenica primo maggio alle ore 16.30, al Comunale di Ortona, torna in campo il Victoria Cross.

Nella penultima giornata di campionato affronterà il San Marco, la squadra pescarese è in piena lotta per i play out e quindi a caccia di punti.

Gli ortonesi, invece, vogliono blindare il terzo posto e, possibilmente, strizzare l'occhio al secondo posto che significherebbe giocare i playoff ad Ortona.

Dopo la grandissima prestazione di domenica scorsa a Pescara contro la Cantera Adriatica, la squadra di Mister Palmieri vuole a tutti i costi questi tre punti che potranno rivelarsi fondamentali per il prosieguo del campionato.

Nella nostra città saranno giorni di festa e ci aspettiamo tanto pubblico allo stadio per sostenere i nostri ragazzi che quest'anno stanno facendo qualcosa che mai prima si era vissuto.

Come sempre l'ingresso sarà libero.