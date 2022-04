“A Knight of Romantic Ballad” - una selezione di affascinanti canzoni romantiche in inglese, italiano e francese di Sir Francesco Paolo Tosti

A Knight of Romantic Ballad” è il titolo del concerto diretto da Paul Blundell che si terrà domani, giovedì 28 aprile alle 20.00 in diretta streaming e con il patrocinio dell’Istituto Nazionale Tostiano.





Nello specifico si tratta di una selezione di affascinanti canzoni romantiche in inglese, italiano e francese di Sir Francesco Paolo Tosti (1846–1916) intrecciate con la narrazione che riporta in vita i suoi anni londinesi come famoso compositore e musicista, acclamato insegnante di canto e eminente impresario. Si esibiranno il soprano Emma Dogliani, il tenore John Upperton, la pianista Victoria Hay, la violinista Kate Conway e la voce narrante Joanne Whalley.





Il contenuto sarà disponibile a partire da domani alle ore 20.45 e potrà essere visualizzato in qualsiasi momento fino al 4 maggio alle 22:45. Questo evento sarà caratterizzato da brani inediti e brani di Tosti mai eseguiti in precedenza.





Il link per assistere al concerto sarà condiviso sul sito dell’Istituto Nazionale Tostiano e sui suoi canali social.