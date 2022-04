LIBRI, LETTURE E MUSICA

"DO...RE...MI...LEGGI. Dove le parole non arrivano...la musica parla" è il titolo del ricco programma allestito dalla Biblioteca comunale di Ortona per la dodicesima edizione del Maggio dei Libri, iniziativa nazionale promossa dal Ministero della cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura.

«Una ripartenza che vede la cultura e la lettura protagoniste – sottolinea il vice sindaco con delega alla cultura Vincenzo Polidori – e i servizi culturali del nostro Comune insieme alle scuole offrono un interessante programma di promozione del libro e della lettura».

Il Maggio dei Libri in tutta Italia dal 23 aprile al 31 maggio, propone una serie di attività culturali di ogni tipo e per tutte le fasce d'età con al centro l'obiettivo di incentivare la fruizione del libro come chiave per conoscere il mondo, contemplarne le origini e immaginarne il futuro. Con questa ottica si inquadrano i tre filoni "leggere per comprendere il passato", "leggere per comprendere il presente" e "leggere per comprendere il futuro" che declinano e accompagnano il tema della dodicesima edizione "ContemporaneaMente".

La Biblioteca comunale, il MUBA, il CIPÌ hanno organizzato diverse attività che partendo dal 23 aprile arrivano a fine maggio in collaborazione con il Nido d'Infanzia "Gramsci", l'Istituto Nazionale Tostiano, il Teatro Tosti e in rete con Programma Nati per Leggere, il Polo Infanzia 0/6 e gli istituti comprensivi "Matilde Serao" e "Francesco Paolo Tosti".

Si tratta di iniziative di letture, attività, laboratori, mostre che danno particolare risalto all'esperienza acustica e musicale a partire dalla voce e sono concepite per ogni età come dettagliate nel programma.

L'inaugurazione delle iniziative è prevista sabato 23 aprile, alle ore 10 presso la Biblioteca comunale, con la presenza del Sindaco Leo Castiglione e del direttore della Biblioteca Gianfranco Miscia.

Non essendo ancora riaperta la struttura del MUBA per i lavori in corso sul complesso di Sant'Anna la mostra dal titolo "La musica della guerra. Musicisti, ideologie e musiche che hanno caratterizzato la Seconda guerra mondiale" sarà allestita nella buvette del Teatro comunale Tosti e sarà visitabile dal 4 al 31 maggio, nei giorni di mercoledì e venerdì mattina dalle 9.30 alle 12.30, la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0859057503.

«L'idea geniale dell'esercito americano è stata quella di pensare alla musica come sollievo per le truppe al fronte – sottolinea il direttore Miscia - La produzione di milioni di V Disc ha invaso gli scenari di guerra e reso popolare nel mondo la musica jazz e la canzone. Nella mostra si potranno vedere gli apparecchi radio, i dischi, i libri che parlano di questo fenomeno e ascoltare le registrazioni originali del tempo».