Dopo la sosta torna in campo il Victoria Cross Ortona e sabato 16 aprile, alle ore 18.30, al Comunale di Ortona arriva il Rapid.

Si entra nella fase cruciale del campionato e, quando mancano quattro giornate alla fine del torneo, la squadra del Presidente Giampiero Misci è quasi al sicuro per un posto nei playoff.

Saranno quattro finali, la squadra è pronta per il rush finale e si è preparata bene.

La squadra è impegnata su due fronti, perché mercoledì 20 aprile, alle ore 16.30, presso lo stadio Comunale di Ortona, in semifinale affronterà per la Coppa Abruzzo il Cepagatti. La vincente andrà in finale per giocarsi la conquista prestigiosa della Coppa.

Ci auguriamo che in entrambe le occasioni ci sia un folto pubblico a sostenerci.