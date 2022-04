“ Ti Amo Ma non da Morire” di Fabrizio Fasciani

La produzione The Muses Scuola di Teatro Arti e Spettacolo di Ortona , in collaborazione con l’

Associazione Culturale “Aurora” di Ortona , e il centro antiviolenza “Non Sei Sola” sempre di Ortona , operante da anni sul territorio ortonese, sono liete di presentare lo spettacolo a sfondo sociale: “TI AMO MA NON DA MORIRE” in scena domenica 24 aprile alle 20.30

Un varietà che vuole porre un focus sull’importanza della figura femminile e sul rispetto della stessa.

The Muses Tas ha scelto di supportare Fabrizio Fasciani nel riproporre questo spettacolo e riportarlo in scena per sensibilizzare il pubblico su una piaga sociale non facile da trattare, scegliendo un modo diverso per avvicinare grandi e giovani a tematiche purtroppo ancora tanto diffuse nella nostra società.

Lo spettacolo è un omaggio alle tante donne vittime di violenza e discriminazione di genere, con una particolarità, raccontare al pubblico tutto ciò usando il linguaggio del varietà dove luci, canzoni, monologhi raccontano in un modo “diverso” delle scomode verità.

Musica e sorriso sono soprattutto i mezzi universali per arrivare ad un pubblico più giovane lanciando un messaggio che comunque farà riflettere tutti.





“Questo spettacolo teatrale nasce dal desiderio di portare, ovunque nel mondo, un messaggio forte contro la violenza sulle donne.”





Nato da un’idea di FABRIZIO FASCIANI e del compianto GAETANO CESPA , a cui lo spettacolo è dedicato, ne è venuto fuori un varietà dove si ride, si canta, ci si diverte... raccontando la routine di tutti i giorni e mostrando come la vita può essere un palcoscenico reale.





“TI AMO MA NON DA MORIRE” è uno spettacolo coinvolgente che ha i ritmi di un varietà e prende vita sul palco , e si fa parola, suono, movimento, visione. Ecco gli ingredienti che rendono unico questo spettacolo





Sul palco insieme a FABRIZIO FASCIANI che ne cura anche la regia, ci saranno due musicisti d’eccellenza il Maestro SIMONE PAVONE (pianoforte) e il Maestro CARLO SPLENDIANI (chitarre), la giovane attrice BENEDETTA TIERI che si alternerà in scena con Fabrizio Fasciani e il corpo di ballo formato da SARA CAPUZZIMATO, SILVIA CAPUZZIMATO, GIULIA CAPUZZIMATO E VALENTINA PROFETA queste ultime due anche coreografe dello spettacolo. Insomma un cast tutto abruzzese!





Con questo spettacolo si propone non solo di far riflettere e ridere, ma anche di creare una possibilità concreta per alcune donne che hanno subito violenza, offrendo tramite il centro antiviolenza “Non sei sola”, la scuola The Muses TAS e l’ Associazione culturale Aurora l’ opportunità di partecipare a due laboratori , uno di scrittura creativa ed uno di teatro, a cui avranno accesso in via del tutto gratuita 12 donne ( sei per ogni corso). I laboratori avranno inizio tra ottobre e dicembre 2022.





“ Crediamo fortemente che arte e sociale possano e debbano essere legati ,poiché la bellezza dell’arte può aiutare a far sbocciare ancora nuovi luminosi orizzonti nelle anime ferite e nuove consapevolezze per un amore che deve essere rivolto soprattutto a se stesse.”





Lo spettacolo avrà luogo presso il Teatro Tosti di Ortona il 24 aprile 2022 ore 20.30

I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com e presso il botteghino del teatro stesso.

Per info potete contattare the Muses Tas al 377 3614916





c.s.