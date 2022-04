ANCORA TALENTI IN EVIDENZA PER IL SETTORE GIOVANILE DEL PROGETTO" GRANDE ORTONA "

Mercoledi 6 aprile anche grazie alla collaborazione con la società L' Aquila Soccer School affiliata alla A.S.ROMA, i nostri ragazzi Tenaglia Alessandro 2008 e Malay Marko 2009 hanno preso parte all' importante raduno nazionale tenutosi a L' Aquila con la A.S.ROMA.



Dopo l'ultimo trasferimento del forte ragazzo ortonese classe 2009 Romagnoli Vincenzo

alla PESCARA CALCIO che raggiunge il pari età Tenaglia Giuseppe, entrambi di assolute qualità calcistiche, nel Centro Federale Territoriale di Silvi spiccano le convocazioni dei gialloverdi Tenaglia Alessandro classe 2008,

Marino Giuseppe classe 2009 e Malay Marco classe 2009 che svolgono regolari allenamenti in quanto inseriti nel PROGETTO NAZIONALE dei C.F.T. della F.I.G.C.



Grazie ai contatti instaurati con diverse società professionistiche sono stati realizzati in precedenza i seguenti trasferimenti :

Di Dio Lorenzo 2004

- Moro Matteo 2005 -

Di Carlo Umberto 2006 -

Tenaglia Giuseppe 2009 -Romagnoli Vincenzo 2009

tutti alla DELFINO PESCARA, mentre

Loris Xani

è passato al GENOA CALCIO.





Il responsabile del progetto prof.Rocco Majo è costantemente impegnato per mettere in evidenza i giovani talenti gialloverdi e difatti il 23 marzo sono stati convocati Gaspari Nicolo', Gaspari Mattia,

D' Attanasio Giacomo, Carinci Jacopo tutti classe 2010, chiamati per uno stage organizzato dalla società DELFINO PESCARA che regolarmente monitora i giovani talenti del vivaio ortonese.



Grazie al sensibile lavoro svolto con le attività di base a favore di ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni, il PROGETTO GRANDE ORTONA sta' dimostrando ancora una volta, con risultati apprezzati da tutti, l' importanza della proposta formativa/ educativa nel segmento anagrafico considerato età d'oro dell ' apprendimento delle capacità motorie e calcistiche.

Una grande soddisfazione per il settore giovanile e scolastico della ASD Ortona Calcio Junior e della SSD Ortona Calcio da sempre impegnate nel settore giovanile e scolastico del calcio dilettantistico.





C. S. ASD Ortona Calcio Junior e SSD Ortona Calcio.