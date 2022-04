LA SIECO STECCA LA PARTITA PIÃ™ IMPORTANTE DELLA STAGIONE E RETROCEDE IN A3

Alla fine è successo quello che nessuno si augurava. Nessuno ad Ortona, quantomeno. La Sieco fallisce l'approccio a quella che era a tutti gli effetti la gara più importante della stagione ed impatta contro una BCC Castellana Grotte che, pur non avendo nulla da perdere o guadagnare hanno dato il mille percento per onorare il campionato. Di contro i Ragazzi Impavidi incappano in una serata storta, che a rigiocarla altre 100 volte non verrebbe così storta. Gli avversari fanno male dai nove metri e così la ricezione è spesso sporca e di conseguenza l'attacco poco incisivo. Alla fine la percentuale d'attacco risulterà essere del 38%. Peccato perché escludendo il primo set la Sieco è riuscita sempre ad arrivare ad un passo da quel punto fatidico che le avrebbe permesso di continuare a sperare nella fase dei Play-Out. Difficile stabilire quale sia stato il punto decisivo perso durante il corso della stagione. Resta l'amarezza di aver vanificato per un capello quello che è stato uno splendido girone di ritorno.

Termina quindi dopo dieci anni consecutivi in Serie A2 l'avventura della Sieco Service Impavida Ortona. Doveroso il ringraziamento a tutti i tifosi che ci hanno seguito in questi anni e che siamo sicuri, continueranno a farlo anche in futuro.

Primo set che può tradursi come Theo contro tutti. L'opposto castellano inanella un micidiale filotto al servizio che spezza subito le gambe alla squadra ortonese. Come se non bastasse, mura, difende e schiaccia. In questo primo parziale i suoi compagni di squadra fungono quasi da comparsa. La Sieco con riesce a contenerlo e a distanza di pochi minuti, il set sembra già scritto. Una ricezione non perfetta non permette una buona costruzione per i ragazzi di Coach Lanci che tirano i remi in barca e aspettano solo che cada l'ultima palla di questo primo, terribile set.

È tutt'altra Sieco quella che scende in campo per il secondo set. Finalmente il muro comincia a fare il suo dovere e anche le coperture sono molto più efficaci. La squadra si sacrifica ed i risultati si vedono, stavolta sono i padroni di casa a tentare una fuga al pronti-via. Torna ad essere incisivo al servizio Castellana con il solito Theo e gli ospiti dimezzano il vantaggio per poi annullarlo del tutto sul finale. Un errore di copertura e una ricezione sporca, condannano la Sieco a perdere anche il secondo parziale.

Nel terzo set, come nel precedente, la Sieco parte meglio, si scava un piccolo vantaggio ma gli avversari sono sempre al 100%. Gli ortonesi calano anche al servizio e Castellana ha vita facile. Recuperano lo strappo e si portano in vantaggio. Ma la Sieco risorge, grazie anche ad una prestazione super di Santangelo e Fabi. La Sieco acciuffa il set sul filo di lana e continua a sperare.

Quarto set che resta in equilibrio per pochissimo. Sono poi gli avversari a prendere in mano il gioco e a prendere il largo con la Sieco incapace di reagire se non nel rush finale, quando ormai forse è troppo tardi.

Primo Set. La Sieco opta per la formazione tipo. Troviamo infatti Ferrato al palleggio e Santangelo opposto. Pessoa e De Paola schiacciatori di posto quattro mentre al centro operano Capitan Elia e Fabi. Il libero è Fusco.

Gli ospiti rispondono con Izzo regista e Theo Lopez opposto. Schiacciatori di posto quattro sono Borgogno e Izzo. I centrali sono Presta e Truocchio. Libero Toscani.

Al servizio per la Sieco Impavida Ortona c'è De Paola. Fiore pesta la linea per la pipe e il primo punto è per i padroni di casa 1-0. Muro di Pessoa 2-0. De Paola sbaglia il terzo servizio 2-1. Fuori di poco l'appoggio di Santangelo: è parità 3-3. Pessoa fermato a muro da Truocchio 4-4. Fortunoso ace per Theo, la palla si spegne sul nastro e poi cade a piombo sul campo ortonese 4-5. Fabi stoppato a muro da Izzo 4-6. Altro ace di fortuna, fotocopia del primo 4-7. Theo devastante al servizio la ricezione di Ortona ancora in difficoltà 4-10. All'ennesimo servizio, poi arriva l'errore 5-10. La palla cade lenta sul campo di Ortona, nessuno va a prenderla 6-13. Elia attacca bene al centro 9-17. Fiore ha buon gioco con le mani del muro 10-20. Ferrato sbaglia il suo servizio 11-21. Ace per Pessoa 13-21. Errore per Fiore 14-22. Fuori anche il servizio di Fabi 14-23. Presta palleggia sul muro di Ortona e la palla va fuori 16-24. Castellana ricostruisce ancora e si aggiudica il primo set 16-25.

Secondo Set. Gli ospiti battono fuori, il punto è a Ortona 1-0. Fabi mura bene 2-0. Ancora muro, stavolta di Pessoa 3-0. Pessoa tira fuori 3-2. Fischiati quattro tocchi a Castellana 4-2. Ace per Ferrato 5-2. Fuori di pochissimo il muro di Fabi, sfortunato in questa circostanza 6-4. Santangelo recupera una palla difficilissima 8-4. Muro di Elia 10-4. Out il servizio di Santangelo 12-6. Santangelo è scatenato 13-6. Fuori dai nove metri De Paola 13-7. Sulla rete il servizio di Izzo 14-9. Bravo Truocchio a trovare una precisa "veloce" 15-11. Ace per Fiore che tira sulla zona di conflitto tra Pessoa e Fusco 15-12. Fuori il servizio di Pessoa 16-14. De Paola conquista il cambio palla 17-14. Potente la pipe di Fiore che non trova l'opposizione del muro, un rigore che vale il 19-17. Arriva anche il muro per Fiore 19-18. Primo tempo di Ferrato 21-19. Ace di Theo 21-21. Bel pallonetto spinto di Santangelo che chiude il polso per il 23-22. Arriva il sorpasso degli ospiti 23-24. De Paola murato e la Sieco perde anche il secondo set. Ora Ortona può solo sperare di disputare i Play-Out

Terzo Set. Theo spara fuori la sua diagonale 1-0. Mani-Fuori di De Paola 3-1. Tiozzo non riesce a tenere la botta di Santangelo 5-1. Fuori la pipe di Pessoa 5-3. Ace per Santangelo 7-4. Pessoa viene murato, la palla gli rimbalza sulla nuca 9-8. Theo pareggia i conti 10-10. Muro di Truocchio 12-13. Fuori la pipe di Cappelletti 12-14. Santangelo serve sulla rete 13-15. Fuori il servizio di Fiore. Fabi intercetta una palla di ritorno 17-16. È forte il primo tempo di Fabi 19-17. Santangelo trova un buon pallonetto 23-20. De Paola tocca la palla a muro 23-21. Il video-check da ragione a Ortona 24-21. Santangelo schiaccia sulla rete 24-23. Fiore sbaglia il servizio 25-23.

Quarto Set. Subito punto break per la BCC 0-1. Cappelletti fa 1-1. Theo attacca fuori 2-1. Direttamente fuori la schiacciata di Santangelo 3-4. Fuori l'attacco di De Paola 7-8. Fase confusa di gioco, la spuntano gli avversari 7-9. Fiore ferma a muro Santangelo 7-13. Muro di Cappelletti 12-15. Ancora Cappelletti accorcia 14-16. Fabi Mette a terra il 15-16. Fabi murato 15-18. Ottima la pipe di Pessoa 18-19. Salta la copertura sul recupero di Fusco 18-21. Dentro la pipe di Tiozzo 20-22. Due set point a disposizione di Castellana Grotte. Niente da fare per Ferrato che si trova a fare da schiacciatore in quella che è l'ultima azione della Sieco in Serie A2.

C'è molta amarezza nelle parole di Nunzio Lanci: «Purtroppo è andata così e adesso non possiamo fare più nulla per cambiare le cose. Dobbiamo invece fare ammenda di tutti gli errori fatti durante il campionato, ammenda di una partita giocata malissimo. Era una partita che doveva vederci dominare, entrare in campo con il giusto atteggiamento e che purtroppo così non è stato. Castellana Grotte ha giocato una buona partita e noi non siamo stati bravi a contrapporci al gioco di quella che è una signora squadra. Questa partita è stata la sintesi perfetta di quello che è stato tutto il campionato. Abbiamo giocato a fasi alterne e in alcune situazioni giocato con troppa approssimazione. Peccato per un girone di andata gettato alle ortiche. Bene il girone di ritorno ma purtroppo non è bastato. I nostri limiti durante il campionato sono stati evidenti, purtroppo sono emersi tutti insieme in quest'ultima partita. Abbiamo provato a mischiare le carte in tavola ma non c'è stato verso di raddrizzare la situazione. Abbiamo tutti le nostre responsabilità».

LE STATISTICHE

Sieco Ortona Impavida Ortona - BCC Castellana Grotte 1-3 (16/25 - 23/25 - 25/23 - 23/25)

Sieco Ortona: Fabi 9, Pessoa 11, Di Silvestre, Benedicendi (L), De Paola 5, Fusco (L) 58% Positiva – 42% Perfetta, Santangelo 17, Del Frà n.e., Bulfon 2, Molinari n.e., Elia 3, Cappelletti 5, Ferrato 2.

BCC Castellana Grotte: Fiore 12, Izzo 1, Zanettin n.e., Tiozzo 16, Presta 8, Arienti n.e., Toscani (L) POS. 63% – PERF. 37%, De Santis (L), Lopes Nery 21, Santambrogio 3, Capelli n.e., Borgogno, Truocchio 13.

Durata Gara: 1h 55'

Durata Set: 24' / 30' / 30' / 31'

Muri Punto: Ortona 5 - Castellana Grotte 12

Aces: Ortona 4 - Castellana Grotte 5

Errori Al Servizio: Ortona 11 - Castellana Grotte 16

Percentuali Attacco: Ortona 38% - Castellana Grotte 48%

Percentuali Ricezione: Ortona 52% Positiva / 31% Perfetta – Castellana G. 58% Positiva / 40% Perfetta

Arbitri: Merli Maurizio e Toni Fabio, entrambi di Terni