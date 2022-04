L’associazione di promozione sociale Donn.è di Ortona, realtà che da un decennio si occupa di politica di genere attraverso il contrasto alla violenza sulle donne e la promozione di attività di sensibilizzazione, prevenzione e formazione, organizza in collaborazione con l’Hotel Mara, la Moak Caffè, Adriatica estintori e il Centro per l’impiego, martedì 12 aprile 2022 alle ore 14:30presso l’Hotel Mara, Lido Riccio di Ortona un coffee meeting al fine di condividere i risultati del corso di caffetteria dedicato alle donne tenuto dal docente Marcello Vitellone.

Sarà anche l’occasione per presentare la progettualità dell’APS Donn.è “La formazione. La rete delle imprese. L’autonomia delle donne”, una serie di azioni utili a superare la violenza economica e favorire l’empowerment delle donne, in modo particolare incoraggiando la formazione specifica e attuando strategie per l’inserimento lavorativo delle donne.

Infine, grazie all’intervento del responsabile del centro per l’impiego di Ortona, dott. Nicola Renzetti si approfondiranno le misure e gli incentivi in atto per l’assunzione delle donne a beneficio delle imprese.

La partecipazione è riservata agli invitati e a quanti ne faranno esplicita richiesta. Per accreditarsi contattare il numero 3283882878 o inviare una mail a info.apsdonne@gmail.com.