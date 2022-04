Vola in semifinale di Coppa Abruzzo la Victoria Cross Ortona

COPPA ABRUZZO

QUARTI DI FINALE

VICTORIA CROSS 1

ODORISIANA 0

FORMAZIONE

CARAFA DANIELE D'ALESSANDRO FABRIZIO D'ALESSANDRO MACCARONE ( 83° PONCE ) GUEYE CARRIERI SALINI ( 65° BILANCIA 92° GIANSANTE ) ALTOBELLI HAMZA ( 90° RANALLI ) CANTOLI DE LUCA

Altra grande soddisfazione per tutta la Victoria Cross che, al Comunale di Ortona, ha battuto l'Odorisiana e vola dritto in semifinale in Coppa Abruzzo.

Un risultato che va stretto ai ragazzi di Mister Palmieri con il rammarico di non averla chiusa prima e tenuta in bilico fino a dopo il novantesimo.

Nel primo tempo assoluto protagonista Flamur Hamza che, al quarto, dribbla un avversario e manda la palla fuori di poco. Al decimo minuto prende il palo da buona posizione. Ma al 29° la sblocca, assolo di Salini che serve sulla fascia Fabrizio D'Alessandro che pennella un cross e stavolta il bomber di Coppa non perdona e manda al riposo la squadra in vantaggio per 1-0.

Al rientro in campo, dopo sei minuti, Salini si divora il raddoppio tirando addosso al portiere.

Intorno alla mezz'ora imbucata di Cantoli per De Luca che tira fuori.

Al 40° e al 44°, prima De Luca con una bordata da fuori area, poi Bilancia con il classico tiro a giro, non riescono a raddoppiare grazie soprattutto al portiere ospite che, in entrambi i casi, vola sotto l'incrocio e nega la gioia del goal agli attaccanti ortonesi. Non succede più nulla e il Victoria Cross può festeggiare il passaggio alle semifinali, un risultato storico che i ragazzi si sono meritati per tutto quello che stanno facendo in questa incredibile stagione.