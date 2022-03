Lions Club Ortona: “ Charter Night”

Sabato 19 marzo si è tenuta la 56 esima “ Charter Night” nella cornice di Villa Fania.

Una serata speciale per l’anno Lionistico in corso alla presenza del Governatore Franco Saporetti.



Una serata importante e ricca di solidarietà che ha visto impegnati tutti soci Lions presenti.

Il presidente del club di Ortona Stefano Gigante ha ripercorso i numerosi service svolti dal Club Ortonese sul territorio in questo ultimo anno che ha visto impegnati i Lions con la sfida imposta dalla pandemia, dalla grande sfida delle nuove povertà, grandi temi e azioni svolte in coesione con altri club locali lavorando in stretta sinergia.



Una grande partecipazione alla serata da parte di tutti soci intervenuti,

presenti le autorità locali, il sindaco Di Ortona Leo Castiglione,

e l’arcivescovo di Lanciano-Ortona Emidio Cipollone.