Pareggia la Victoria Cross sul difficile campo di Canosa

Canosa Sannita 1

Victoria Cross Ortona 1

Formazione:

CARAFA DANIELE D'ALESSANDRO ( 80° SERRA ) FABRIZIO D'ALESSANDRO GUEYE SCARINCI CARRIERI CISSE ( 56° SALINI 77° PONCE ) ALTOBELLI HAMZA ( 65° MACCARONE ) CANTOLI DE LUCA

Gran bella partita quella andata in scena al Comunale di Canosa tra due squadre che sicuramente diranno la loro da qui alla fine del campionato.

La squadra di Mister Palmieri ha giocato con personalità con l'unica pecca di non aver concretizzato un paio di occasioni avute nel primo tempo.

La partita si sblocca al 16° minuto con un assolo di Fabrizio D'alessandro che dal limite dell'area, di destro ( il piede sbagliato... ), lascia partire un tiro che va dritto all'incrocio dei pali, autentico golazo!

Al 32° occasione per il raddoppio, dopo un'uscita avventata del portiere di casa fuori area, Flamur Hamza da più di trenta metri tenta il pallonetto che va a finire di poco alto sulla traversa.

Allo scadere del primo tempo, sui piedi di Simone Altobelli capita un'ottima occasione che, il pur bravo centrocampista ortonese, non riesce a sfruttare e calcia malamente fuori.

Nel secondo tempo pochissime occasioni degne di nota se non, al 27°, il calcio di rigore realizzato dal Canosa, decretato per un fallo commesso dal portiere Carafa.

Da questa partita si è capito che chi vuole salire in Prima Categoria dovrà fare i conti con tutte e due le squadre.

Sabato si torna a giocare nel nostro stadio, alle ore 16.00 arriva il Città di Chieti, un'altra bella sfida per continuare a rimanere in alto.