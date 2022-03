Domenica 20 marzo alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Canosa Sannita si terrà l'incontro di calcio tra la locale squadra ed il Victoria Cross Ortona.

È un big match tra due squadre di alta classifica ed in piena lotta per la vittoria del campionato.

La squadra di Mister Palmieri, dopo la vittoria del recupero contro il Tre Ville, è balzata al secondo posto in classifica e farà di tutto per riportare a casa un risultato positivo seppur in un campo dove è difficile fare punti.