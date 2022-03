La Lida sezione Ortona :â€œ Progetto SOS UCRAINA â€œ - in viaggio verso lâ€™Ucraina per aiutare persone e animali

La Lida sezione Ortona sta organizzando un viaggio ai confini con l'Ucraina per cercare di portare una mano dove serve.

“ Ci recheremo al confine ucraino per distribuire scorte di viveri e farmaci ai profughi, ai loro animali e ai canili ucraini in collaborazione con altre associazioni, enti e canili del posto. -danno sapere dalla Lida sezione Ortona - Chiediamo una mano per portare fuori dall'Italia il massimo aiuto possibile: senza la solidarietà delle persone non riusciremo! “





La raccolta fondi per le spese di trasporto (noleggio e carburante) potrà essere finanziata attraverso un bonifico alle coordinate IBAN: IT11S0538777751000000583117 con la causale "Progetto SOS UCRAINA" e via PAYPAL alla email lidaortona@gmail.com inserendo la causale "Progetto SOS UCRAINA" oppure portare fondi di persona al Negozio EMY 2 a Ortona, in via Cavour 39.

Le priorità per la raccolta sono i generi alimentari come il latte in polvere, gli omogeneizzati, i biscotti, latte, succhi di frutta, e alimenti in scatola, tutti prodotti non aperti e non in scadenza.





“ Raccogliamo inoltre prodotti per a cura della persona come biberon, pannolini, assorbenti, ecc...; - precisano dalla Lida - prodotti utili per la cura degli animali come cibo di buona qualità, guinzagli, trasportini, museruole, collari, ecc...; farmaci, sia per uso umano che per veterinario.

Chiediamo gentilmente di non portare vestiti, prodotti già utilizzati, aperti o in scadenza, oppure facilmente deperibili. “





I centri di raccolta sono al momento: a Ortona il negozio EMY 2 in via Cavour 39 e il Canile Comunale in via Massari; a Chieti, il Canile Comunale Str. Vallepara in collaborazione con ASADA onlus e L'Arca di Noè Toelettatura in Viale Unità d'Italia 509; a Francavilla a Iperzoo, in Via Nazionale Adriatica Nord 99; a San Vito Chietino presso la Farmacia Verna, in Via Frentana 9, Despar in Via Nazario Sauro 40; a Lanciano l'Assessorato per la tutela degli animali contattabile ai numeri 335/6097386 e 3291263908, e Vanity Dog in via de Pasqua; ad Atessa, presso Agricar 2 di Carunchio Massimo in contrada Santa Lucia Sant'Amico 52 in collaborazione con ANTA Onlus sezione di Atessa; a Sulmona presso il Centro di Formazione Opportunity in via A. De Gasperi 6, e il Canile Comunale in via Vicenne Loc. Noce Mattei; L'Aquila presso il negozio Oasi a quattro zampe in Via Strinella 172 come referente di zona contattare il numero 3403834435; a Pescara presso Impronte toilette in Via Dante 24.









Tutti gli aggiornamenti dell’iniziativa potranne essere seguite sulla la pagina facebook al link: https://it-it.facebook.com/lidasezione.ortona/









“ Per informazioni e collaborazioni è possibile chiamare i numeri 380/3407956 oppure 347/9392231 “





da c.s. Lida Sezione Ortona