Non si ferma la marcia del Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona 2

FC Tre Ville 0

Formazione

CARAFA DANIELE D'ALESSANDRO FABRIZIO D'ALESSANDRO MACCARONE CARRIERI GUEYE SALINI ( 71° CISSE ) ALTOBELLI ( 85° PONCE ) DI MUZIO ( 86° GIANSANTE ) CANTOLI ( 90° RANALLI ) DE LUCA ( 75° HAMZA )

Un'altra grande prova dei ragazzi di Mister Palmieri che continuano la scalata al vertice della classifica e raggiungono il secondo posto in solitario.

Nel recupero andato in scena al Comunale di Ortona gli ortonesi hanno giocato un primo tempo dove hanno seminato molto, tante le occasioni mancate, e un secondo tempo dove hanno raccolto, pur non creando molto, portando a casa meritatamente i tre punti.

Sin dai primi minuti si capisce che per il Tre Ville sarà una serata dura, infatti dal 3° minuto fino al 25° il Victoria Cross sfiora ripetutamente il goal.

Grandi parate del portiere ospite, almeno tre occasioni capitate sui piedi di Di Muzio e un paio di De Luca non concretizzate per un nonnulla, hanno fatto sì che il primo tempo si concludesse con uno 0-0 che dire che va stretto è un eufemismo.

Nel secondo tempo non molte le occasioni create però si passa alla cassa...

Al 25° Lorenzo Di Muzio si fa' perdonare le imprecisioni del primo tempo e sblocca finalmente la gara.

Da quel momento la squadra amministra il gioco e al 43°, su un imbucata perfetta di Cantoli, Flamur Hamza chiude la contesa e manda in archivio una gara con una bella vittoria contro una buona squadra che, nonostante tutto, ha giocato a calcio.

Complimenti ancora ai nostri ragazzi per quello che stanno facendo, un grande gruppo che vuole continuare a stupire e, soprattutto, a divertire e divertirsi.