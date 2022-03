Ilario Cocciola: “ Ortona dev’essere una città al centro della Regione Abruzzo “

A margine della presentazione della sua candidatura a Sindaco di Ortona, avvenuta lunedì 14 marzo , Ilario Cocciola ha approfondito alcune tematiche al microfono di Amerigo Gizzi.

Ha prima parlato delle sei liste che sostengono la sua candidatura definendo il suo progetto “ unione tra politica e civismo, con un binario preferenziale rivolto a quel civismo che si è impegnato nella società , non nato alla bisogna e area moderata riformista che si unisce all’area civica “

In merito alla sua candidatura ha sottolineato come la sua candidatura sia in campo da “ almeno due anni “ e “ la controproposta è arrivata un mese fa “

Parlando della sua forza “ derivante dagli amici ” e delle conseguenze di un allargamento a 10 liste ha confermato la disponibilità a rappresentare l’intera collettività “ ma come spaccato sociale non come condivisione politica di un percorso “ ribadendo che “ Ortona dev’essere una città al centro della regione Abruzzo “





