Ortona ospita la “Selezione interzonale Optimist”

“ Un percorso formativo importante che si basa sull’insegnamento di: amore per il mare e la natura, per imparare a rispettare il luogo in cui lo sport viene vissuto e praticato spirito marinaro e fair sail, solidarietà e rispetto per gli altri spirito di sacrificio comune, come fare squadra e vivere in gruppo “ è l’obiettivo fondamentale della Classe Optimist per promozione della vela come disciplina sportiva tra i giovani dai 6 ai 15 anni.

L’Optimist è il monoscafo dotato di una singola vela, utilizzato per l’introduzione alla pratica della vela; molti campioni olimpici ed atleti di fama internazionale hanno cominciato proprio da questa piccola grande imbarcazione.

Dall’ Optimist arriva il ricambio generazionale di atleti appassionati velisti, e dal 25 al 27 Marzo , Ortona ospiterà una delle 4 tappe della selezione interzonale Optmist.

Alla competizione parteciperanno oltre 100 atleti provenienti dalle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia.

La “Selezione interzonale Optimist”, che porterà Ortona al centro delle regioni del IX Zona FIV, è stata presentata sabato 12 marzo presso la sede dell’Istituto Nautico di Ortona nel corso di un incontro organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Ortona.



Oltre al Presidente della Lega Roberto Diano sono stati presenti il Sindaco di Ortona Leo Castiglione, la Dirigente Scolastica del Nautico Angela Potenza, la Vice Presidente del Coni Abruzzo Alessandra Berghella e il Presidente FIV IX Zona Domenico Guidotti.

La regata, molto complessa dal punto di vista tecnico e organizzativo, vedrà la partecipazione di quasi 100 volontari della Sezione di Ortona della Lega Nale Italiana, che lavoreranno a terra ed in mare per la riuscita dell'evento.

Il villaggio di regata sarà allestito nella base nautica della Lega Navale in via Cervana; gli atleti usciranno in mare sfilando davanti al molo sud e prenderanno parte alle competizioni che si svolgeranno nell' area prospicente il Lido Saraceni.



Il Porto di Ortona “ che tutti ci invidiano - come sottolineato dal Presidente FIV IX Zona Domenico Guidotti - perché con i moli è protetto e quindi possiamo fare vela tutto l'anno “vedrà gareggiare tanti giovani appassionati di vela.

“ la vela è uno sport molto importante non soltanto per il fisico, ma anche psicologicamente in quanto ti aiuta a saper affrontare i problemi della vita - come ha ricordato la Vice Presidente del Coni Abruzzo e grande velista Alessandra Berghella.

“ un’occasione importante per promuovere non solo la cultura del mare, lo sport della vela – ha evidenziato Sindaco di Ortona Leo Castiglione - , ma anche la città di Ortona e la Costa dei Trabocchi “.

I giovani atleti, il cui arrivo in Ortona è previsto nei giorni 23 e 24 marzo, dopo il loro accreditamento e la loro iscrizione si sfideranno in acqua nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, sostenendo 3 prove al giorno.



I primi 30 atleti avranno poi accesso alle selezioni nazionali per definire la squadra che parteciperà poi ai campionati europei e mondiali per la classe optimist.



Gareggiano in casa i giovani velisti della Sezione di Ortona: Cipolloni Giulio, Colaizzi Thomas, De Panfilis Giulia, Lepore Sofia, Ruzzi Paolo e Verna Viada

Tutti, potranno assistere alle regate o dal molo sud o dall'orientale e potranno assistere alla premiazione che si svolgerà il 27 marzo alle ore 16:30 circa presso la sede nautica della Lega Navale, in via Cervana.

L’evento è patrocinato da: REGIONE ABRUZZO,CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO, PROVINCIA DI CHIETI,COMUNE DI ORTONA, CONI ABRUZZO e CONFCOMMERCIO.



La città parteciperà l’allestimento di alcune vetrine a tema, sullo sport della vela, al quale la città di Ortona dimostra di essere sempre più vicina ed interessata.



Sponsor dell'evento: Vigilanza l’Aquila Srl e Cantina CITRA VINI.