Poker del Victoria Cross Ortona

Victoria Cross Ortona 4

Real Anthos Pescara 0

Formazione:

DOGHIERI DANIELE D'ALESSANDRO ( 57° PACACCIO ) FABRIZIO D'ALESSANDRO MACCARONE SCARINCI SERRA ( 68° BILANCIA ) DI MUZIO ( 80° MARFISI ) PONCE ( 57° ALTOBELLI ) HAMZA CANTOLI DE LUCA ( 57° SALINI )

Poteva essere una partita trappola, contro l'ultima in classifica, ma i ragazzi non ci sono cascati, sono stati molto attenti ed hanno condotto in porto una gara che li mantiene sempre nelle zone alte della classifica.

Il Real Anthos, checché ne dica la classifica, ha dimostrato di essere una buona squadra che non merita assolutamente la posizione che ha ed è stata in partita per ottanta minuti.

La partita si sblocca al 16° con De Luca ben servito da Daniele D'Alessandro.

Dal 25° al 31° sfiorano il goal Hamza, traversa per lui, Di Muzio, para il portiere e Maccarone fuori di poco.

Negli ultimi cinque minuti altre due nitide occasioni per raddoppiare, prima De Luca che, a tu per tu, si fa ipnotizzare dal portiere e poi Daniele D'Alessandro, ben servito da Fabrizio D'Alessandro, che in tuffo di testa non realizza il goal solo per un miracolo del portiere ospite.

Nel secondo tempo, al 18°, il Real Anthos sfiora il pareggio con una traversa del loro attaccante e sulla respinta salva Serra che, nell'occasione, prende una testata e, dopo qualche minuto, deve abbandonare la contesa ( sarà medicato in ospedale dove gli sono stati applicati tre punti di sutura ).

Scampato il pericolo la Victoria Cross decide di chiudere la partita al 21° con Cantoli ben servito da Altobelli e al 36° ancora con lo stesso Cantoli che questa volta si mette in proprio, partendo da centrocampo e infilando il portiere dal limite dell'area ( per il capocannoniere ortonese settimo sigillo stagionale ).

La sfida si chiude, in pieno recupero, con il poker del rientrante Bilancia che, imbucato da Cantoli, non dà scampo al portiere pescarese e segna il suo quarto goal stagionale.

Pochi giorni di riposo per i ragazzi, mercoledì sera alle 20.30 si torna in campo, al Comunale di Ortona arriva il Tre Ville per il recupero della gara sospesa due settimane fa.

Un'altra occasione per continuare a sognare.