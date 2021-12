ORTONA ALL’AVANGUARDIA - IN ABRUZZO UNA NUOVA SEDE U.N.V.S CITTÀ DI ORTONA

In piena pandemia il 21 agosto del 2021 è stato inaugurato la nuova sezione UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT CITTÀ DI ORTONA.

Naturalmente essendo presi da un virus pericoloso e devastante che ha anche limitato la libertà di muoversi non è stato pubblicizzata questa lodevole iniziativa come in verità meritava , ma come si poteva farlo se anche la vita stessa delle persone era a rischio ? Bene, malgrado ciò , un gruppo di persone coraggiose comunque si è attivata anche per dare un segnale di ottimismo in un periodo così duro per l’intera collettività.

Ora che , però, la situazione è di molto migliorata e si sta pian piano tornando ad una certa normalità, si fa per dire , ci si può soffermare anche a ciò che in quel particolare momento non poteva suscitare quell’enfasi che avrebbe meritato in altre circostanze.

E’ chiaro che lo sport ormai , a tutti i livelli è considerato non solo un hobby ma anche una salutare abitudine per il nostro corpo e benessere . Praticarlo è consigliato come prevenzione ai malanni a cui purtroppo siamo soggetti soprattutto con l’avanzare dell’eta’ che come sappiamo fortunatamente si è innalzata e proprio per questo bisogna fare di tutto per tenersi il più possibile in forma.

Le persone che gratuitamente e per giunta in un periodo in cui si aveva paura anche ad uscire di casa che hanno deciso d’impegnarsi vanno ringraziate enormemente perché in quel periodo hanno anche dato una nota di ottimismo che forse era la cosa più preziosa di cui avevamo bisogno in quel momento.

Direttivo :

presidente FRANCO RIBELLO , vice presidente MARIO TROTTA , segretario FRANCO CESPA

consiglieri : PAOLA DIRACCA , MARCO IANNUCCI , STEFANO NARCISO , FEDERICO NERVEGNA

addetto stampa : MAURIZIO PICCININI revisore dei conti FRANCESCA POLIDORO

Cosa rappresenta l’associazione ?

L’UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT è nata nel 1954 ed è riconosciuta

a- dal CONI in qualità di ASSOCIAZIONE BENEMERITA

b- dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

scopi : Educazione , istruzione e formazione professionale

Organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale , culturale e religioso

Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo , alla prevenzione

bullismo e al contrasto della povertà educativa

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Benificienza , sostegno a distanza , cessione gratuita di alimenti

Promozione della cultura e della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata .

Tenere vivo lo spirito e la passione dello sport

Riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e guida ai giovani

Organizzare manifestazioni, gare e tornei di qualunque sport riservate ai soci

Prestare solidarietà in favore dei colleghi veterani ed aiuti ai soci che si trovino in difficoltà

Promuovere rapporti internazionali con associazioni similari straniere , valorizzando l’ideale sportivo come mezzo di coesione e solidarietà

fra i popoli

Come si vede gli scopi sono ampi e tutti importanti , di nuovo plauso a questi Signori con la s maiuscola per sottolineare l’apprezzamento e la riconoscenza della collettività.

AMERIGO GIZZI