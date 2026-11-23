Dalla creatività, all’inclusione, al lavoro. Nasce dall’incontro tra Cantina Frentana e Anffas Lanciano il progetto “Uniti dalle Radici” che mette in relazione il mondo dell’impresa cooperativa e quello dei servizi alle persone con disabilità con l’obiettivo di trasformare una collaborazione in concrete opportunità di partecipazione, autonomia e inserimento lavorativo.

Il progetto è stato presentato, venerdì 20 novembre, nella sede dell’associazione a Santa Maria Imbaro. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente e direttore di Cantina Frentana, rispettivamente Carlo Romanelli e Felice Di Biase, la presidente di Anffas Lanciano, Barbara Rosati, i ragazzi che hanno preso parte all’iniziativa e gli operatori dell’associazione Silvia Verna e Barbara Tullio.

Il primo risultato tangibile della collaborazione sarà una bottiglia in edizione limitata di Montepulciano d’Abruzzo Riserva firmata Cantina Frentana, caratterizzata da un’etichetta ideata, disegnata e applicata direttamente dai ragazzi di Anffas, in vendita nel periodo natalizio. L’intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività della casa-famiglia e i servizi che l’associazione offre sul territorio.

Ma “Uniti dalle Radici” non si ferma ad un’iniziativa solidale. L’ambizione è più ampia: sperimentare percorsi di inserimento lavorativo che consentano alle persone con disabilità di confrontarsi con il contesto produttivo e di trovare un ruolo attivo all’interno della cooperativa vitivinicola di Rocca San Giovanni. Tra le possibilità allo studio figurano il coinvolgimento nelle visite guidate in cantina, nell’accoglienza dei visitatori, nelle attività del punto vendita e in quelle di magazzino attraverso forme di coinvolgimento percorso che punteranno a valorizzare le capacità individuali e le competenze dei partecipanti, costruendo esperienze concrete di lavoro.

Nello specifico, l’attività di collaborazione ha preso forma attraverso un laboratorio artistico che ha avuto nella natura e nel paesaggio vitivinicolo il proprio punto di partenza e di ispirazione. Protagonista del percorso è stata la tecnica del batik, antica forma di decorazione dei tessuti originaria dell’isola indonesiana di Giava e riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. I ragazzi, guidati dall'arteterapeuta Barbara Tullio, sono partiti dall’osservazione delle foglie di vite e poi, utilizzando i mattoncini a cera per tracciare i disegni e l’acquerello per colorare le superfici, hanno realizzato composizioni ispirate alla natura e alla terra d'Abruzzo. Un lavoro che ha coinvolto i partecipanti in tutte le fasi: dall’ideazione alla realizzazione artistica, fino all’applicazione manuale delle etichette sulle bottiglie. “Realizzare quest’etichetta è stato come prendersi per mano e camminare, osservando il paesaggio e, in particolare, le foglie di vite – racconta Barbara Tullio, arteterapeuta di Anffas Lanciano –. La nostra è stata un’esperienza che non si è fermata alla dimensione artistica: i ragazzi hanno pensato, disegnato e infine applicato personalmente le etichette sulle bottiglie. Sono diventati così protagonisti di un processo, contribuendo alla realizzazione di questo vino davvero speciale”.

“Uniti dalle Radici è un progetto dalle molteplici potenzialità e siamo felici che Frentana abbia scelto di camminare accanto ai nostri utenti, alle loro famiglie e a noi operatori – spiega Silvia Verna, responsabile del coordinamento Anffas Lanciano –. Nel nostro lavoro ci impegniamo ogni giorno affinché l’associazione si apra sempre di più al territorio e alle comunità; per questo riteniamo importante incontrare le imprese, creare relazioni e soprattutto individuare opportunità concrete per i nostri ragazzi”. Un ruolo centrale nella nascita dell’iniziativa è stato anche da quello dell’operatore sociosanitario Gabriele Imparato che ha contribuito, insieme a Silvia Verna e a Barbara Tullio, a trasformare un’idea in un percorso condiviso.

“Questa iniziativa - sottolinea la presidente dell’associazione Barbara Rosati - rappresenta perfettamente il senso del nostro impegno: saper trasformare un’intuizione in un’opportunità concreta. Tutto nasce dalla sensibilità, dalla creatività e dalla passione dei nostri collaboratori Gabriele, Silvia e Barbara che hanno saputo guardare oltre una semplice etichetta, immaginando un percorso capace di aprire nuove prospettive di lavoro e di partecipazione. È proprio da queste intuizioni che nascono progetti più significativi: dalla capacità di cogliere possibilità dove altri vedono soltanto un dettaglio, dalla volontà di costruire occasioni e dalla convinzione che ogni persona possa esprimere capacità, talenti e valore. Come presidente – dice ancora Rosati - desidero esprimere il mio orgoglio e la mia gratitudine ai nostri collaboratori, perché la loro passione e il loro sguardo attento sono una risorsa preziosa. L’inclusione, quando diventa progetto, collaborazione e possibilità di lavoro, smette di essere un principio e diventa realtà. Grazie a Cantina Frentana perché un’etichetta racconterà molto più di un eccellente vino: racconterà una storia di persone, di idee e di futuro”.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLA COOPERATIVA - Per Cantina Frentana, cooperativa vitivinicola di Rocca San Giovanni che riunisce oltre 650 soci viticoltori, il progetto si inserisce in una prospettiva più ampia che abbraccia il territorio e che va oltre la dimensione produttiva e commerciale. “Il legame di Frentana con il territorio non si esaurisce nella produzione di un vino di qualità – afferma il presidente Carlo Romanelli – perché essere una cooperativa significa sentirsi parte di una comunità e contribuire attivamente alla sua crescita. Per questo crediamo nel valore di iniziative come “Uniti dalle Radici” che mettono al centro le persone, valorizzano le competenze e creano occasioni concrete di partecipazione”. Il progetto con ANFFAS LANCIANO è destinato a proseguire e a svilupparsi anche attraverso nuove esperienze all'interno della cantina. “Vogliamo far crescere il progetto aprendoci a nuove possibilità, anche attraverso il coinvolgimento diretto nelle attività della cantina – ha aggiunto il direttore di Frentana Felice Di Biase – perché siamo convinti che il valore di un’impresa si misura dalla sua capacità di generare relazioni e benessere collettivo in modo da contribuire alla crescita del territorio da cui trae le proprie risorse. Una responsabilità che, per noi di Frentana, si traduce in impegno concreto, attenzione alle persone, relazioni e occasioni di crescita condivisa”.

Anffas Lanciano, con sede operativa a Santa Maria Imbaro, opera per la tutela dei diritti delle persone con disabilità intellettive e relazionali e per promuoverne autonomia, formazione, inclusione sociale e lavorativa. Tra i servizi e le attività proposte figurano il Centro Diurno, il Dopo di Noi, i progetti dedicati all’autismo, gli alloggi per l’autonomia, la musicoterapia, l’arteterapia, il teatro e l'agricoltura sociale.