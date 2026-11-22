Nei giorni scorsi è stato eletto il nuovo Direttivo della Conchiglia ODV in carica per i prossimi tre anni.

Confermate nuovamente la presidente Mariella Alessandrini, Marianicola Zaccardi vicepresidente e tesoriera e Lucia Ciarallo segretaria, Edy Biasone consigliere, Candida Pietroniro consigliere.

Elette per la prima volta Anita Sallese consigliere, Michela Clissa consigliere, Gianna Di Sario consigliere e Asia Martella consigliere, quest’ultima in rappresentanza de La Conchiglia ODV Giovani.

“Cogliamo queste nuove nomine e queste riconferme come uno stimolo a guardare avanti con rinnovato entusiasmo – afferma Mariella Alessandrini – continuando a mettere al centro le persone oncologiche e le loro famiglie. Siamo consapevoli che la strada da percorrere è ancora tanta, ma crediamo che con la collaborazione dei soci, di chi ogni giorno ci supporta e di chi pian piano si avvicina alla nostra realtà di volontariato, possiamo contribuire a trasformare la solidarietà in gesti concreti, perché insieme si può!”

La Conchiglia è una famiglia che desidera accogliere e accompagnare il paziente oncologico e i suoi familiari con l'ascolto e la positività di uno sguardo che trasmetta la speranza in una rinascita possibile.