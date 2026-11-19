Favorire l'imprenditorialitÃ giovanile, sostenere il ricambio generazionale nelle imprese artigiane e promuovere formazione, innovazione e nuove opportunitÃ di crescita. Con questi obiettivi si Ã¨ ufficialmente costituito il gruppo del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Chieti, guidato dal presidente Matteo Pantalone e composto anche dal vicepresidente vicario Domenico Corvo e dalla vicepresidente Alessandra Di Paolo, da Angelica Paolo, da Francesco Rapposelli e da Antonio Di Sciascio.

La costituzione del gruppo provinciale rappresenta un nuovo passo nel percorso di rafforzamento della rappresentanza di Confartigianato Chieti, con l'obiettivo di dare voce alle esigenze delle nuove generazioni di imprenditori e favorirne il coinvolgimento attivo nella vita associativa. Il gruppo si propone come luogo di incontro, confronto e progettazione, capace di raccogliere le istanze dei giovani che hanno giÃ avviato un'attivitÃ o che si preparano a raccogliere il testimone delle imprese di famiglia.

Il movimento si inserisce nella rete nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, nata nel 1987 per rappresentare le specifiche esigenze degli imprenditori under 40. La sua missione Ã¨ sintetizzata nella visione "Costruiamo ambienti per intraprendere e vivere", che pone al centro la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo dell'imprenditorialitÃ e alla valorizzazione del ruolo economico e sociale delle micro e piccole imprese e dell'artigianato.

Tra le prioritÃ del gruppo provinciale ci saranno il sostegno alla nascita di nuove attivitÃ , la promozione di percorsi di formazione imprenditoriale e manageriale, il rafforzamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro e l'accompagnamento nei processi di trasmissione d'impresa. Particolare attenzione sarÃ dedicata anche alla trasformazione digitale e all'innovazione tecnologica, strumenti fondamentali per migliorare la competitivitÃ delle aziende e creare nuove opportunitÃ per i giovani.

"Vogliamo costruire un movimento capace di rappresentare concretamente le esigenze dei giovani imprenditori del nostro territorio e di offrire occasioni di confronto, crescita e collaborazione â€“ dichiara il presidente Matteo Pantalone â€“ Una delle sfide piÃ¹ importanti riguarda il ricambio generazionale: dobbiamo favorire l'ingresso delle nuove generazioni nelle imprese artigiane, accompagnare i passaggi di testimone e creare le condizioni affinchÃ© il patrimonio di competenze, professionalitÃ ed eccellenze che caratterizza il nostro territorio non vada disperso".

"Mantenere vive le realtÃ imprenditoriali e artigianali significa anche preservare un presidio umano, economico e sociale fondamentale per le nostre comunitÃ , soprattutto nei centri piÃ¹ piccoli. Sono attivitÃ che non rappresentano soltanto un'opportunitÃ di lavoro, ma contribuiscono a mantenere vitali i territori e a contrastarne lo spopolamento. Allo stesso tempo, Ã¨ fondamentale guardare al futuro, investendo nella formazione, nell'innovazione e nelle tecnologie digitali. Tradizione e innovazione non sono in contrapposizione, ma devono procedere insieme. Il nostro impegno - conclude - sarÃ quello di costruire una rete di giovani imprenditori che sappiano condividere esperienze e idee, dialogare con le istituzioni e contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale del territorio".