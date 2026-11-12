Torna la 'Colletta Alimentare': "Abbiamo bisogno di tutti per rispondere al bisogno di tanti"

Sabato 14 novembre torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla sua 30Âª edizione.

In Abruzzo e Molise, oltre 5.000 volontari sono pronti ad accogliere le persone nei 473 supermercati aderenti, per un appuntamento atteso e profondamente sentito, che ogni anno rinnova la generositÃ degli abruzzesi e dei molisani e coinvolge sempre nuovi donatori. Per partecipare sarÃ sufficiente acquistare e donare prodotti alimentari, seguendo le indicazioni dei volontari presenti nei punti vendita.

Â«In un tempo in cui i conflitti ci ricordano ogni giorno quanto sia urgente costruire la pace, la Colletta Alimentare ci invita a farlo attraverso un gesto semplice ma capace di aprire una riflessione piÃ¹ ampia. La pace non Ã¨ soltanto assenza di conflitti, ma prende forma anche nel modo in cui guardiamo agli altri, riconosciamo le loro fragilitÃ e scegliamo di prendercene curaÂ», sottolinea Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare Abruzzo Molise.

Â«In occasione della Colletta Alimentare, i supermercati si trasformano in luoghi di amicizia, di speranza, ma soprattutto di pace. Per questo invitiamo tutti a partecipare, perchÃ© chiunque, dal piÃ¹ povero al piÃ¹ ricco, puÃ² compiere un gesto di speranzaÂ», dichiara Cosimo Trivisani, direttore del Banco Alimentare Abruzzo Molise.

Gli alimenti raccolti contribuiranno all'attivitÃ che il Banco Alimentare Abruzzo Molise svolge durante tutto l'anno a sostegno di quasi 38.000 persone, attraverso una rete di 236 Organizzazioni Partner Territoriali convenzionate, tra mense, parrocchie, case-famiglia e associazioni.

Â«Donare un alimento significa riconoscere che il bisogno dellâ€™altro ci riguarda. Ma significa anche aprire la possibilitÃ che un aiuto concreto diventi incontro, che dallâ€™incontro nascano relazioni e che da queste crescano comunitÃ capaci di non lasciare nessuno solo, riconoscendo in ogni persona molto piÃ¹ del bisogno che esprime.

Abbiamo bisogno di tutti per rispondere al bisogno di tantiÂ», conclude Antonio Dionisio.