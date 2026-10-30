Donazione di bilance alla Clinica pediatrica di Chieti, l'impegno dellâ€™associazione corale Â«The Original NewPort Gospel Singers OdVÂ»

Tre nuove bilance pediatriche essenziali per la valutazione auxologica dei piccoli pazienti sono state donate alla Clinica pediatrica dellâ€™Ospedale di Chieti dallâ€™associazione corale Â«The Original NewPort Gospel Singers OdVÂ».

La strumentazione serve per la valutazione dei piÃ¹ piccoli pazienti che accedono al Pronto soccorso pediatrico della Clinica pediatrica e al servizio ambulatoriale di auxologia ed endocrinologia pediatrica, nonchÃ© di diabetologia e malattie metaboliche in etÃ pediatrica, coordinati dal professor Cosimo Giannini. I dispositivi saranno a disposizione dei piÃ¹ piccoli pazienti che accedono alla piastra ambulatoriale pediatrica.

La cerimonia di consegna si Ã¨ svolta domenica 18 ottobre alla presenza del direttore facente funzione della Clinica pediatrica, Cosimo Giannini, con la partecipazione di Francesco Chiarelli, del personale sanitario e dei rappresentanti dellâ€™associazione.

Attiva dal 2006, Â«The Original NewPort Gospel Singers OdVÂ», presieduta da Monica Marino, promuove iniziative solidali nellâ€™ambito sanitario attraverso il progetto Â«Concerto del CuoreÂ», contribuendo concretamente al miglioramento della qualitÃ della vita dei pazienti.

La donazione, dunque, non rappresenta solo un gesto tangibile di continua e lodevole attivitÃ di solidarietÃ svolta da questa importante associazione, ma anche un intervento specifico finalizzato al sostegno del Servizio sanitario reso possibile dalla dedizione di tutti i membri dellâ€™associazione. Il principio ispiratore dellâ€™associazione Ã¨ racchiuso nel pensiero di Santâ€™Agostino: Â«Chi ha cantato di tutto Cuore e con Gioia: ama ciÃ² che ha cantato, ama colui per il quale ha cantato, ama coloro con i quali ha cantatoÂ».

Durante lâ€™incontro lâ€™associazione ha offerto un breve saggio musicale per i piccoli ricoverati e le loro famiglie, ricevendo il ringraziamento di tutto il personale sanitario.