"In viaggio per loro", inaugurato il nuovo mezzo della Lida Ortona grazie alla generosità di quattro aziende

È stato inaugurato nei giorni scorsi, presso l'Elisir dell'Apostolo a Ortona, il nuovo mezzo della LIDA (Lega Italiana dei Diritti dell'Animale) – Sezione di Ortona destinato al trasporto degli animali. Un traguardo reso possibile dal sostegno di Euromec Srl, Fantini Nicola Srl, Novagro Srl e Tecnoambiente Costruzioni Srl, che hanno scelto di affiancare l'associazione con un contributo decisivo.

Il ringraziamento alle quattro aziende è stato al centro dell'incontro, durante il quale sono state consegnate ai loro rappresentanti le targhe di riconoscimento. Il loro sostegno si tradurrà in viaggi verso ambulatori veterinari, strutture di accoglienza e famiglie adottive, anche fuori regione: opportunità concrete per gli animali e un aiuto prezioso per i volontari.

La LIDA Ortona sottolinea di essere la prima associazione in Abruzzo a dotarsi di un mezzo di questo tipo. Una risorsa che rafforza le attività di protezione animale e che sarà particolarmente utile anche in vista della futura riapertura del canile di Sulmona.

All'incontro hanno partecipato il vicesindaco Simone Ciccotelli, l'assessore Fabio Palermo, il comandante della Polizia Locale di Ortona Livio Feragalli, con il quale l'associazione mantiene da sempre un dialogo fattivo e costruttivo nella tutela degli animali, veterinari liberi professionisti e della Asl, oltre a numerosi volontari della LIDA e di altre associazioni.

Don Roberto Geroldi, parroco della Cattedrale di San Tommaso, ha impartito la benedizione al mezzo e ai volontari che lo utilizzeranno.

Per l'associazione, impegnata anche nella gestione del canile comunale di Ortona, il furgone risponde a un'esigenza quotidiana. Dietro ogni spostamento c'è un animale che deve raggiungere una cura, trovare un luogo sicuro o incontrare una famiglia. Le aziende sostenitrici hanno contribuito a rendere possibili questi percorsi, dimostrando il valore della collaborazione tra imprese e volontariato.

L'incontro si è concluso con un brindisi e con un ringraziamento a tutti i partecipanti. "In viaggio per loro" diventa così un impegno condiviso, sostenuto dalla generosità di chi ha scelto di fare un pezzo di strada dalla parte degli animali.

LIDA – Sezione di Ortona