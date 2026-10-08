Francesco Di Filippo confermato alla vicepresidenza di Assonautica Italiana

Francesco Di Filippo, presidente di Assonautica Pescara Chieti, è stato riconfermato vicepresidente vicario di Assonautica Italiana, guidata da Giovanni Acampora, nel corso dell’Assemblea dell’associazione svoltasi al Salone Nautico di Genova (nella foto Di Filppo, a destra, con il presidente Acampora).

A Di Filippo è stata, inoltre, assegnata la delega allo sviluppo delle Assonautiche territoriali, un incarico che assume un rilievo particolare nell’ambito della strategia di crescita dell’associazione nazionale nel settore dell’economia del mare e del turismo nautico e che punta a rafforzare la presenza e le attività della rete sui territori.

La riconferma si inserisce in una fase di ulteriore consolidamento del ruolo istituzionale di Assonautica Italiana, espressione di Unioncamere per l’economia del mare, che attraverso il sistema delle Assonautiche territoriali opera anche in raccordo con il sistema camerale e con le principali realtà della filiera nautica, contribuendo a valorizzare il ruolo strategico della blue economy per la crescita e la competitività dei territori.

Nei giorni del Salone Nautico di Genova, questo percorso si è concretizzato anche nella partecipazione di Assonautica Italiana alla XII Conferenza nazionale sul Turismo costiero e marittimo, organizzata da Confindustria Nautica e Federturismo, alla quale hanno preso parte il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, il presidente di Federturismo Massimo Caputi, il presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora e il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. Al centro del confronto anche il progetto nazionale “Scopri dove ti porto”, realizzato da Assonautica Italiana per le Regioni e il Ministero del Turismo, ideato e coordinato da Di Filippo.

«Ringrazio il presidente Acampora e l’intera Assonautica Italiana per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata», commenta Di Filippo. «È una responsabilità che accolgo ancora una volta con grande entusiasmo e con la consapevolezza dell’importanza del lavoro che ci attende. Il percorso già avviato e che continueremo a seguire punta a rafforzare il ruolo di Assonautica Italiana quale soggetto di riferimento nel confronto istituzionale sui temi della nautica, del turismo costiero e marittimo e, più in generale, dell’economia del mare, attraverso una sempre più stretta collaborazione tra sistema camerale, associazioni di categoria, istituzioni nazionali e regionali e Assonautiche territoriali. La rete delle Assonautiche territoriali, infatti, è una risorsa fondamentale», prosegue. «Dobbiamo farla crescere, rafforzarne le attività e soprattutto creare una comunicazione e un coordinamento sempre più efficaci, affinché le esperienze e le progettualità dei territori possano integrarsi con le strategie e i progetti di Assonautica Italiana e, allo stesso tempo, le iniziative nazionali possano trovare una concreta ricaduta in favore dei territori».

La riconferma dell’incarico di vicepresidente vicario di Assonautica Italiana per Di Filippo è anche il risultato del grande dinamismo che caratterizza l’Assonautica Pescara Chieti, di cui è presidente. La delegazione territoriale abruzzese, infatti, anche quest’anno ha promosso numerose iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale, alla nautica e allo sviluppo costiero. Tra queste la gara di pesca alla plastica, la collaborazione tecnica con il Salone nautico del Medio Adriatico Sottocosta di Pescara, la realizzazione della Guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi, in collaborazione con il GAL Costa dei Trabocchi, e il ciclo di incontri mensili di approfondimento organizzati nella sede pescarese in collaborazione con il suo Sportello del Mare.

«Il turismo nautico», conclude Di Filippo, «è una delle grandi opportunità per valorizzare il nostro patrimonio costiero e per creare connessioni, sviluppo e occupazione. Continueremo a lavorare perché questa consapevolezza cresca e perché le Assonautiche territoriali siano sempre più protagoniste di questo percorso».

