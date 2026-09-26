Nuova sede per Confartigianato Chieti a Lanciano, si rafforza la presenza sul territorio

Una nuova sede, piÃ¹ ampia e funzionale, per rafforzare la presenza sul territorio e rispondere ancora meglio alle esigenze di imprese e cittadini. Confartigianato Imprese Chieti si trasferisce a Lanciano dalla storica sede di via Del Mancino ai nuovi locali di via Spaventa 35C.

L'inaugurazione si Ã¨ svolta alla presenza di autoritÃ civili e militari e rappresentanti del mondo economico e bancario ed Ã¨ stata l'occasione per presentare i nuovi locali e condividere con la comunitÃ l'avvio di una nuova fase dell'attivitÃ di Confartigianato a Lanciano. Câ€™erano, tra gli altri, lâ€™assessore regionale alle AttivitÃ produttive, Tiziana Magnacca, il sindaco Filippo Paolini, il presidente e il direttore generale di Confartigianato Chieti, Camillo Saraullo e Daniele Giangiulli.

La nuova sede rappresenta un ulteriore investimento di Confartigianato sulla cittÃ e sul comprensorio frentano. Nei nuovi spazi continueranno a essere disponibili i servizi che lâ€™associazione mette a disposizione di imprese, lavoratori, pensionati e famiglie: Caaf e Patronato, luce e gas, credito, welfare, sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione, oltre all'attivitÃ di assistenza e rappresentanza rivolta al mondo imprenditoriale.

"Il trasferimento in via Spaventa non Ã¨ un semplice cambio di sede, ma testimonia la volontÃ di continuare a investire su Lanciano e sull'intero territorio frentano - sottolineano il presidente e il direttore di Confartigianato Imprese Chieti, Camillo Saraullo e Daniele Giangiulli - Vogliamo essere sempre piÃ¹ vicini alle imprese e ai cittadini, offrendo loro spazi adeguati, servizi qualificati e risposte concrete alle esigenze che incontrano ogni giorno. La nuova sede nasce con questo obiettivo: essere un punto di riferimento ancora piÃ¹ forte e accessibile per il territorio".



"Confartigianato Ã¨ presente a Lanciano da molti anni e con questa nuova sede vogliamo consolidare ulteriormente questo legame - aggiungono - Abbiamo scelto spazi piÃ¹ ampi e funzionali perchÃ© l'attivitÃ dell'associazione e la gamma dei servizi offerti sono cresciute. L'inaugurazione - concludono presidente e direttore - sarÃ anche un momento per incontrare istituzioni, imprese e cittadini e raccontare tutto ciÃ² che oggi Confartigianato puÃ² mettere a loro disposizione".