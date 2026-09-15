Ricordando Alessandro Bronzo, solidarietà in Kenya con l'Associazione 'Warm Up'

A due anni dalla scomparsa del maestro e fondatore Alessandro “Sandro” Bronzo, l’Associazione Culturale “Warm Up” di Vasto ha scelto di ricordarlo con un gesto concreto di solidarietà, destinato a chi vive in condizioni di grande difficoltà.

L’idea è nata anche in concomitanza con il viaggio di nozze in Kenya di Marta Bronzo, presidente dell’Associazione, e Andrea Sorgini, direttore artistico della Corale “Warm Up”. Da quella partenza ha preso forma il desiderio di legare un momento importante della loro vita a un’iniziativa solidale, proprio in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Sandro.

L’Associazione ha così promosso una raccolta per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità: farina, riso, fagioli, scatolame e biscotti per i bambini. Gli alimenti sono stati acquistati e portati personalmente alle famiglie di quattro villaggi della costa kenyota, dove molte persone vivono in condizioni estremamente precarie, spesso in abitazioni realizzate con fango e materiali di fortuna. Alla raccolta dell’Associazione si è aggiunta anche la generosità di alcuni soci, che hanno scelto di contribuire in forma privata e autonoma, ampliando così l’aiuto destinato alle famiglie.



«L’idea è nata mentre stavamo organizzando il nostro viaggio di nozze – racconta Marta Bronzo, presidente della Corale Warm Up e figlia del compianto maestro –. Sapendo che saremmo stati in Kenya proprio a due anni dalla scomparsa di papà, abbiamo pensato di trasformare questa coincidenza in qualcosa di concreto. Con Andrea abbiamo avuto la possibilità di portare personalmente gli alimenti nei villaggi e questo ha dato ancora più significato all’iniziativa. Parliamo di beni semplici, ma in realtà nelle quali manca quasi tutto anche ciò che per noi può sembrare scontato assume un valore enorme. Sapere poi che alcuni soci hanno voluto contribuire spontaneamente ci ha fatto sentire ancora una volta uniti nel ricordo di papà».

A due anni dalla sua scomparsa, la Corale Warm Up sceglie così di custodire la memoria del proprio fondatore non soltanto attraverso la musica e le parole, ma anche attraverso un gesto di solidarietà capace di superare distanze e confini. Trasformare il ricordo in condivisione e la memoria in solidarietà: un modo semplice e autentico per continuare a tenere vivo ciò che Alessandro Bronzo ha rappresentato per la sua Corale.