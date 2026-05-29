Confartigianato, Fioralba Castellano nominata alla presidenza territoriale di Ortona

Il consiglio direttivo di Confartigianato Chieti ha nominato i nuovi presidenti territoriali di Ortona e San Salvo. Si tratta di Fioralba Castellano per il territorio ortonese e di Nicola Rosica per il territorio di San Salvo.

Fioralba Castellano è un’imprenditrice attiva in diversi settori ed è nota a Ortona anche per il suo impegno sociale e culturale. Amministra la storica impresa di famiglia, nel settore della ristorazione, ed è anche una dietista impegnata nella divulgazione della Dieta Mediterranea. È inoltre presidente di un’associazione che collabora con istituzioni e realtà locali per valorizzare arte, cultura e tessuto sociale urbano, ed è responsabile per le province di Chieti e Teramo di una onlus impegnata nella lotta all’osteosarcoma.

Nicola Rosica opera da sempre nel mondo dell’artigianato. Dopo l’esperienza professionale nel settore orafo ad Arezzo, è tornato a Cupello, dove ha avviato un laboratorio orafo, sviluppando nel tempo la propria attività imprenditoriale fino alla gestione della gioielleria all’interno del centro commerciale “Insieme”. Nel corso degli anni ha collaborato con grossisti del settore, partecipato a fiere ed esposto le proprie produzioni in numerosi contesti commerciali.

“È per me un onore entrare nella grande famiglia di Confartigianato - sottolinea Fioralba Castellano - e mettere a disposizione dell’associazione la mia esperienza professionale e il mio legame con il territorio. Il mio impegno sarà quello di ascoltare le imprese, intercettarne i fabbisogni e dare rappresentanza concreta alle loro istanze. Credo molto nel valore del confronto e nella capacità di fare rete tra attività produttive, istituzioni e realtà locali. Le imprese devono essere al centro, perché rappresentano una componente fondamentale della crescita economica e sociale delle nostre comunità”.

“Essere stato nominato presidente di Confartigianato rappresenta per me un grande onore e una grande responsabilità - afferma Nicola Rosica - Affronto questo incarico con entusiasmo e con la volontà di essere vicino agli artigiani e alle piccole imprese della nostra città. Conosco bene le difficoltà, i sacrifici e l’impegno che questo mondo richiede ogni giorno, proprio perché li vivo personalmente. Voglio essere un punto di riferimento concreto, capace di ascoltare, rappresentare e valorizzare il lavoro degli artigiani e delle attività locali”.

“Queste nomine - osserva il presidente di Confartigianato Chieti, Camillo Saraullo - hanno l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il presidio dell’associazione sui territori, intercettando i fabbisogni delle imprese e dando rappresentanza alle loro istanze. Confartigianato continua a investire su figure radicate nelle comunità locali e capaci di interpretare le esigenze del tessuto produttivo”.