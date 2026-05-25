Premio dell’Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti ETS al Dott. Alessandro Di Federico

Presso la sede di Radio Teate On Air, nell’ex Centro Sociale San Martino di Chieti Scalo, è stato consegnato un importante riconoscimento promosso dall’Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti ETS, rafforzando ulteriormente il legame e la collaborazione con l’associazione Erga Omnes.

L’ex Centro Sociale San Martino, sede operativa di Erga Omnes e degli studi radiofonici di Teate On Air, si conferma sempre più un punto di riferimento e di eccellenza per cultura, comunicazione, sociale e giovani del territorio.

In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, l’Associazione Abruzzese Gigi Ghirotti ETS, attraverso il presidente Giuseppe Belfiore, ha promosso l’assegnazione di un premio speciale: un manufatto in pietra della Maiella realizzato da un artigiano locale, dedicato a giovani talenti distintisi per impegno umanitario, accademico e professionale nel settore sociosanitario.

Per questa prima edizione il riconoscimento è stato assegnato al Dott. Alessandro Di Federico, originario di Chieti, per il suo importante percorso professionale nella cura delle persone affette da tumore del polmone.

Medico oncologo e dottorando presso l’Università di Bologna, Alessandro Di Federico svolge attività clinica e scientifica nell’ambito dell’oncologia toracica, con studi orientati alla personalizzazione delle terapie oncologiche attraverso l’identificazione di biomarcatori innovativi. Dopo la laurea e la specializzazione conseguite con lode, ha svolto attività di ricerca presso il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, affiliato ad Harvard, ed è stato selezionato nella IASLC Academy. Da novembre 2025 ricopre inoltre il ruolo di Staff Scientist presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York.

Dopo la consegna del premio, il Dott. Alessandro Di Federico è stato ospite negli studi di Radio Teate On Air per un’intervista dedicata al suo percorso professionale e all’importanza della ricerca scientifica nel campo oncologico.

“Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare iniziative che valorizzano il talento, la ricerca e l’impegno umano di giovani professionisti abruzzesi che si distinguono a livello internazionale”, ha dichiarato Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes ed editor di Radio Teate On Air. “L’ex Centro Sociale San Martino continua a rappresentare uno spazio aperto alla comunità, capace di unire cultura, informazione, volontariato e attenzione al sociale. La storia e il percorso del Dott. Alessandro Di Federico sono un esempio straordinario per i giovani del nostro territorio e testimoniano quanto sia importante investire nella ricerca scientifica e nei valori della solidarietà. Un riconoscimento che rappresenta motivo di orgoglio per la città di Chieti e per tutto l’Abruzzo.”