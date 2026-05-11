“Speaker per un giorno”, la radio diventa strumento di inclusione, partecipazione e benessere

A Chieti la radio si trasforma in uno spazio di incontro, ascolto e inclusione grazie a “Speaker per un giorno”, il laboratorio radiofonico mobile promosso dall’associazione Erga Omnes e Radio Teate On Air, nell’ambito del progetto “Una Chiave”.

L’iniziativa ha coinvolto ragazzi con disabilità in attività radiofoniche pensate per favorire socializzazione, inclusione e benessere psicologico, all’interno di un ambiente accogliente, dinamico e accessibile.

Il laboratorio si è svolto nella sede operativa di Erga Omnes, nell'ex centro sociale San Martino a Chieti Scalo, da anni punto di riferimento per il territorio grazie alle numerose attività sociali, culturali e inclusive promosse a favore della cittadinanza. All’interno della struttura che ospita anche la sala radio di Teate On Air, è stato allestito uno studio radiofonico temporaneo dotato di microfoni, cuffie e regia, permettendo ai partecipanti di vivere una vera esperienza da speaker radiofonici.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di raccontarsi, condividere emozioni, musica, pensieri e storie personali, sperimentando uno spazio di espressione autentica in cui ogni voce ha trovato ascolto e valore. La radio si è così confermata non soltanto uno strumento di comunicazione, ma anche un mezzo concreto capace di generare relazioni, autostima e partecipazione attiva.

Determinante per il successo dell’iniziativa è stato l’impegno dei volontari di Erga Omnes, che hanno seguito e facilitato ogni fase del laboratorio con entusiasmo e sensibilità.

“Speaker per un giorno – dichiara Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes – è molto più di un laboratorio radiofonico: è diventata anche un’occasione concreta di inclusione attiva, un momento in cui la voce di ciascuno diventa protagonista, rafforzando relazioni, fiducia in sé stessi e senso di appartenenza. Erga Omnes continuerà a promuovere iniziative come questa, rimarcando il valore della cittadinanza attiva e dell’impegno sociale sul territorio. Con progetti come questo, Erga Omnes conferma ancora una volta la propria attenzione verso le fragilità e il proprio impegno quotidiano nella costruzione di una comunità più inclusiva, partecipata e solidale, dove ogni persona possa sentirsi ascoltata e parte integrante del territorio.”