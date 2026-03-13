Servizio Civile, Erga Omnes accoglie i volontari nelle attività psico-sociali e nella web radio Teate On Air

Sono ufficialmente aperte le candidature per il Bando del Servizio Civile Universale 2026/2027 e l’associazione Erga Omnes di Chieti è stata accreditata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili per ospitare giovani volontari interessati a svolgere un’esperienza di crescita personale e professionale all’interno delle proprie attività.

I volontari selezionati potranno essere coinvolti nei progetti legati alle attività psico-sociali dell’associazione oppure nelle attività della web radio Teate On Air, realtà comunicativa e culturale che da anni rappresenta uno spazio di espressione per i giovani del territorio.

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, ovvero che non abbiano compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda.

La scadenza per presentare la candidatura è fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026. Per partecipare è necessario essere in possesso dello SPID.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, e prevede per i volontari un’indennità mensile di 519,47 euro.

Erga Omnes partecipa come partner del CSV Abruzzo all’interno del programma “Kairos. Lo spazio e il tempo delle possibilità”, mettendo a disposizione due progetti:

“Orizzonte giovani: voci dal futuro” – dedicato alle attività psico-sociali

“Dove fioriscono i talenti” – legato alle attività della web radio Radio Teate On Air

“Siamo molto soddisfatti di poter offrire questa opportunità ai giovani del territorio – dichiara Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes ed editor di Radio Teate On Air –. La collaborazione con il CSV Abruzzo rappresenta un valore importante perché permette di costruire percorsi concreti di partecipazione, crescita e formazione. Il Servizio Civile è un’occasione preziosa per poter acquisire competenze, fare esperienza nel sociale e contribuire attivamente alla crescita della comunità, rafforzando il valore della cittadinanza attiva. Ancora una volta Erga Omnes conferma il proprio impegno nel sociale, nella progettazione e collaborazione con le realtà attive e concrete del territorio nel raggiungimento di importanti obiettivi psico-sociali, mettendo al centro i giovani, a favore del bene collettivo, a supporto delle istituzioni”.

Per tutti i dettagli sul bando, sulle modalità di presentazione della domanda e sui progetti disponibili è possibile consultare il sito di Erga Omnes (www.erga-omnes.eu) o del Csv Abruzzo (www.csvabruzzo.it).

Per maggiori informazioni: Telefono: 0871 450291 (lunedì–venerdì 16:00–19:00 e sabato 10:00–13:00) E-mail: info@erga-omnes.eu