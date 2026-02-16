'Ansia in ascolto', un percorso gratuito per gli studenti universitari

L’Associazione Erga Omnes, da sempre impegnata nella promozione del benessere psicologico e sociale della comunità, organizza l’iniziativa “Ansia in ascolto”, un percorso gratuito rivolto alla popolazione studentesca universitaria per comprendere, accogliere e gestire l’ansia in modo consapevole.

Tre incontri dedicati all’ascolto, al confronto e all’acquisizione di strumenti pratici per affrontare l’ansia, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti universitari.

Il percorso sarà condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Zaira Lazzari, che guiderà i partecipanti in un’esperienza di riflessione e consapevolezza emotiva, favorendo l’ascolto di sé e lo sviluppo di strategie efficaci per la gestione dell’ansia.

L’iniziativa prenderà il via dal 24 febbraio alle ore 17:00, presso la sede di Via Monte Grappa, n. 176 – Chieti Scalo ed è gratuita per gli studenti universitari.

“Ansia in ascolto” rientra nel Progetto Carpe Diem ed è organizzata dall’Associazione Erga Omnes in collaborazione con l’ADSU Chieti-Pescara, a conferma della sinergia tra enti impegnati nella tutela del benessere della popolazione studentesca.

Con questa iniziativa, Erga Omnes ribadisce l’importanza dell’ascolto psicologico come strumento fondamentale di prevenzione, supporto e crescita personale, sottolineando il proprio impegno costante nel rispondere ai bisogni della comunità e nel promuovere una cultura della salute mentale accessibile e inclusiva.

Dichiarazione del Presidente di Erga Omnes, Pasquale Elia: “L’Associazione Erga Omnes è da sempre vicina alla cittadinanza. Con ‘Ansia in ascolto’ vogliamo rimarcare quanto sia fondamentale creare spazi di ascolto psicologico, capaci di intercettare il disagio emotivo e offrire strumenti concreti per affrontarlo. Investire nel benessere mentale degli studenti significa investire nel futuro della nostra comunità.”

Gli studenti interessati possono iscriversi compilando il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/fXd5EKEJegtUfiP18

Per ulteriori informazioni: 0871-450291 (dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00; sabato dalle 10:00 alle 13:00)

info@erga-omnes.eu