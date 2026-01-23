Federazione Italiana Venditori Ambulanti Chieti: Maurizio Tiberio eletto presidente, Francesco Panico vice

Si è svolta il 21 gennaio, presso la sede provinciale di Confcommercio Chieti, l’Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi sociali di FIVA Chieti – Federazione Italiana Venditori

Ambulanti.

All’incontro hanno preso parte la Presidente provinciale di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio, e il dipendente regionale FIVA, Alberto Capretti.

Nel corso dell’Assemblea, la presidente Marisa Tiberio ha portato i saluti istituzionali, soffermandosi sulle principali tematiche che interessano e affliggono la categoria degli ambulanti e sottolineando il ruolo sociale ed economico del commercio su area pubblica.

“Gli ambulanti non sono solo un canale di vendita – ha dichiarato – raggiungono i consumatori sotto casa, nei quartieri e nelle piazze, portando beni e servizi e combattendo la desertificazione commerciale dei piccoli centri, dove i negozi fissi sono meno presenti o difficilmente accessibili. Creano valore per il territorio”.

Gli stessi temi sono stati ripresi da Alberto Capretti, che ha posto l’attenzione sulle ricadute negative della direttiva Bolkestein sul settore, preannunciando inoltre un incontro fissato per il prossimo 5 febbraio con l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

L’Assemblea ha quindi proceduto alle elezioni per acclamazione del Consiglio direttivo, che risulta così composto da: Angelo D’Alò, Massimiliano Liberato, Francesco Panico, Giancorrado Pesce, Moreno Santarelli, Maurizio Tiberio e Marco Toto.

Successivamente, sempre per acclamazione, sono stati eletti Maurizio Tiberio alla carica di Presidente di FIVA Chieti e Francesco Panico quale Vicepresidente.

Il nuovo gruppo dirigente ha espresso l’intenzione di affrontare con impegno e determinazione le sfide che attendono la categoria, ponendo al centro della propria azione la tutela degli operatori ambulanti e il rafforzamento del ruolo di FIVA sul territorio.