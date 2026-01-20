Primo riconoscimento istituzionale per i 'Caregiver familiari': ora risorse adeguate e tempi certi

Â«Accogliamo con attenzione e senso di responsabilitÃ lâ€™approvazione del disegno di legge sul caregiver familiareÂ», dichiara Anna FiorÃ Frattaroli, presidente di Federcasalinghe Abruzzo.

Â«Si tratta di un primo passo importante verso il riconoscimento di un lavoro di cura che per troppo tempo Ã¨ rimasto invisibile, nonostante rappresenti un pilastro fondamentale del nostro sistema di welfare.Â».

Â«Le risorse previste per il 2026 risultano ancora insufficienti, mentre dal 2027 Ã¨ previsto uno stanziamento piÃ¹ consistente, pari a oltre 256 milioni di euroÂ», ha dichiarato l'on, Federica Rossi Gasparrini (nella foto), presidente nazionale di Obiettivo Famiglia - Federcasalinghe che ha proseguito: Â«Fino ad oggi la figura del caregiver Ã¨ stata legata quasi esclusivamente alla Legge 104 e al lavoro retribuito, escludendo chi svolge attivitÃ di cura non remunerata, spesso in condizioni di totale dedizione e convivenza con la persona assistitaÂ».

L'on. Federica Rossi Gasparrini ha partecipato alle numerose ed importanti riunioni del Tavolo tecnico "Caregiver" istituito dal Ministro alla DisablitÃ Alessandra Locatelli e ha ottenuto che il disegno di legge contenesse due principi legati al riconoscimento economico per l'attivitÃ svolta: che il Caregiver fosse convivente e che prestasse la sua attivitÃ di cura H24.

Â«Ora - conclude Anna FiorÃ Frattaroli - Ã¨ indispensabile seguire con attenzione lâ€™iter parlamentare affinchÃ© questi principi vengano confermati e rafforzati. Il lavoro di cura non puÃ² piÃ¹ essere considerato un fatto privato o un dovere silenzioso: Ã¨ un lavoro a tutti gli effetti, che merita diritti, riconoscimento e dignitÃ Â».