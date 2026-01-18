L'Associazione Experio di Ortona presenta le attività per il 2026



L'Associazione Culturale Experio di Ortona, in occasione del trentennale della sua attività vuole condividere con la cittadinanza i progetti per il 2026:

L'Altro-Museo, laboratori di archeologia e storia locale, è un percorso consolidato con le scuole di Ortona, riservato alle classi III-IV-V della Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I Grado.

Quest'anno il tema culturale verte sull'idea dell'ecomuseo, come ampliamento dei musei istituzionali, dove le stanze sono i paesaggi, il centro storico, il territorio delle contrade.

Gli alunni e le alunne saranno coinvolti in approfondimenti storici e ricostruzioni materiali, partendo dalle tracce del passato, disseminate nel centro urbano ed extraurbano di Ortona. L'obiettivo è quello di osservazione diretta del patrimonio storico-archeologico della nostra città, non solo per migliorare la didattica, ma soprattutto per attivare un processo di tutela, grazie alla scoperta e alla conoscenza di un segno materiale.

L'Associazione Culturale Experio nasce in ambiente socio-educativo, all'interno di una cooperativa sociale, osservando i bisogni dei ragazzi presenti, lo stesso nome, EXPERIO, è stato deciso coniugando l'esperienza concreta con la storia e l'archeologia, veicoli di crescita e protagonismo dei giovani.

Per questo le attività proposte vertono in modo particolare sull'inclusione, a cui saranno dedicati percorsi significativi come il laboratorio " Didasco: Apprendere e crescere insieme", una proposta di miglioramento delle abilità cognitive, attraverso il tutoring e momenti di socializzazione e comunicazione.

" Experio è stata una scommessa sociale e culturale, in questi trent'anni ci sono state collaborazioni con Enti e Istituzioni, altre associazioni culturali e teatrali, centri sociali, volontari, accomunati dall'idea di una cultura come parte integrante e integrata con la realtà locale, in quanto espressione di bellezza e continuità di un territorio ".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Associazione Culturale Experio, Presidente dott.ssa Maria Luisa Orlandi 3338603954.

