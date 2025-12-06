Cna, Bernardo Sofia eletto nella nuova presidenza nazionale

Importante riconoscimento per la Cna Abruzzo.

Il presidente regionale Bernardo Sofia Ã¨ stato chiamato a far parte della nuova presidenza nazionale della confederazione artigiana, che ha chiuso a Roma i lavori dellâ€™Assemblea elettiva, confermando Dario Costantini presidente per i prossimi quattro anni. Lâ€™imprenditore teramano - che dallo scorso luglio ha assunto lâ€™incarico di presidente regionale della confederazione artigiana - andrÃ a ricoprire, insieme ad altri dodici componenti, tutti espressione dei diversi territori, il ruolo di vicepresidente dellâ€™organismo nazionale, che resterÃ in carica fino al 2029.

Â«Si tratta di un riconoscimento che voglio condividere con tutta la Cna Abruzzo - dice Sofia - che ha conquistato in questi anni una credibilitÃ sempre maggiore, grazie a un forte e sempre piÃ¹ radicato insediamento territoriale tra le micro e piccole imprese dellâ€™artigianato e del commercio. Il fatto che questa nostra esperienza abbia avuto questo riconoscimento a livello nazionale Ã¨ segno di una credibilitÃ che vogliamo continuare a ad accrescere e rafforzareÂ».

Con il presidente dellâ€™Abruzzo entrano a far parte del nuovo organismo nazionale Sebastiano Battiato (Sicilia), Claudio Bettazzi e Riccardo Breda (Toscana), Nives Canovi e Lorenzo Zanotti (Emilia Romagna), Rosamaria De Rosa (Puglia), Cinzia Fabris (Veneto), Maria Fermanelli (Lazio), Eleonora Rigotti (Lombardia), Leonardo Santarelli (Umbria), Paolo Silenzi (Marche), Marco Vicentini (Piemonte).