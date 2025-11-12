Al via "Zaino sospeso" per aiutare le famiglie in difficoltÃ 

E' partito ufficialmente il Service "Zaino Sospeso", una nuova iniziativa di solidarietÃ promossa dal Lions Club "Lanciano Frentania", pensata per supportare le famiglie che si trovano in difficoltÃ economiche, aiutandole nell'acquisto di libri e materiale scolastico per i propri figli.

L'iniziativa, che prende ispirazione dal popolare concetto del "caffÃ¨ sospeso", si propone di raccogliere materiale scolastico per gli studenti che, a causa di difficoltÃ economiche, non riescono a garantirsi il corredo didattico necessario per affrontare serenamente il percorso scolastico. Grazie al Service "Zaino Sospeso", chiunque potrÃ contribuire alla causa, donando libri, quaderni, zaini e altri articoli scolastici.

"Ogni anno, molte famiglie sono costrette a fare sacrifici per coprire le spese per l'istruzione dei propri figli. Con questa iniziativa vogliamo dare un segno concreto di solidarietÃ ed aiutare chi, soprattutto, in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, non riesce a far fronte a queste spese" - ha dichiarato il Presidente del Lions Club Lanciano Frentania, Carlo Codagnone.

I cittadini che desiderano partecipare all'iniziativa possono effettuare una donazione direttamente presso i seguenti punti di raccolta sul territorio:

- ALTINO Cartoleria Biblos (Via Nazionale, 122);

- ATESSA Cartolibreria L'Ufficio (Via Antonio Gramsci, 18);

- CASOLI Edicola Delle Meraviglie (C.so Umberto I, 206);

- LANCIANO Astro 5 (Via Luigi de Crecchio, 63);

- PAGLIETA Cartolibreria D.Erre (Via Martiri Lancianesi, 18).

In ciascuno di questi esercizi commerciali sarÃ presente un contenitore, all'interno del quale i cittadini potranno riporre il materiale scolastico che intendono donare. Ãˆ possibile lasciare qualsiasi articolo utile per le esigenze scolastiche, come zaini, quaderni, penne, matite, gomme, temperini, colori, ma anche astucci, diari, libri e tutto ciÃ² che puÃ² essere utile ai bambini durante le lezioni. I punti di raccolta sono facilmente individuabili, poichÃ© in ciascuna delle attivitÃ sarÃ ben visibile la locandina promozionale del progetto.

Ogni contributo, anche il piÃ¹ piccolo, contribuirÃ a garantire che nessun bambino resti escluso dall'accesso a un'istruzione adeguata.

"Zaino Sospeso" Ã¨ un'iniziativa che riflette i valori fondamentali del Lions Club International: la solidarietÃ , il servizio alla comunitÃ e l'impegno per il bene comune. L'iniziativa Ã¨ aperta a tutti, dai singoli cittadini alle aziende locali, che potranno partecipare contribuendo alla raccolta e/o promuovendo l'iniziativa.