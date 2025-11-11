Festival della Psicologia a Chieti, salute mentale e benessere emotivo al centro dell'attenzione

L’Associazione Erga Omnes e AltraPsicologia, con il patrocinio dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo, della Regione Abruzzo, del Comune di Chieti, dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) Chieti-Pescara, del CSV Abruzzo e della Provincia di Chieti, organizzano il Festival della Psicologia di Chieti 2025, una giornata interamente dedicata alla promozione del benessere psicologico, alla consapevolezza e alla crescita personale.

L’evento, ad ingresso gratuito con prenotazione, si terrà sabato 22 novembre presso la sede dell’Associazione Erga Omnes, in via Monte Grappa 176 a Chieti, con ingresso gratuito previa prenotazione. Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

La giornata inizierà alle ore 9:00 con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti istituzionali, per poi proseguire con un ricco programma di incontri, laboratori e attività esperienziali, a cura di professionisti e professioniste del settore psicologico e artistico.

Gli appuntamenti in programma:

Ore 9:30 – Dott.ssa Elisa Tracanna , moderata dalla Dott.ssa Serena Bellante: “Presentazione del libro: Piccolo manuale per superare gli attacchi di panico”

Ore 9:30 – Dott.sse Antonella Carone e Claudia Silvestri : “Emozioni a colori” , laboratorio pratico per bambini dai 7 ai 10 anni

Ore 11:00 – Dott.ssa Zaira Lazzari : “Assaggia il presente – Un viaggio sensoriale tra gusto, consapevolezza e benessere”

Ore 12:30 – Dott. Achille Masotta : “In viaggio tra i sentieri delle emozioni”

Ore 14:30 – Dott.ssa Chiara Ballone : “L’arte della performance come nuova frontiera dell’arteterapia”

Ore 16:00 – Dott.ssa Paola Fanelli : “Raccontare di sé con la fotografia – immagini e parole”

Ore 17:00 – Dott.ssa Alessandra Prete e Dott. Luigi Antonelli (imprenditore e ingegnere): “Specchi culturali: cultura e arte come strumenti di consapevolezza e crescita della persona e del gruppo”

Dichiara Pasquale Elia, psicologo e presidente di Erga Omnes: “Il Festival della Psicologia a Chieti si propone di avvicinare la cittadinanza ai temi della salute mentale e del benessere emotivo, offrendo uno spazio di incontro, riflessione e partecipazione. L’iniziativa intende valorizzare la psicologia come risorsa per la comunità, favorendo la condivisione di esperienze, conoscenze e strumenti utili per il miglioramento della qualità della vita”.

Informazioni: 0871 450291 (da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13) – info@erga-omnes.eu

Iscrizioni: https://forms.gle/AydGheXdXSiorSE8A