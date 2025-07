Federmanager Abruzzo e Molise, pronto il nuovo sito

Una nuova fase per Federmanager Abruzzo e Molise, online con un nuovo sito web di approfondimento interamente dedicato ai manager del territorio, per raccontare in modo diretto e dettagliato le attività, i progetti e le novità che riguardano l’area abruzzese-molisana dell’associazione. Si tratta della prima piattaforma locale della rete nazionale, uno strumento moderno pensato per valorizzare una comunità professionale sempre più attiva e connessa.

“Intendiamo offrire risposte concrete ai manager industriali del territorio, sia a chi è in attività, sia a chi è in pensione, senza dimenticare i giovani manager che rappresentano il futuro delle imprese – dichiara la presidente Franca Camplone –. Federmanager Abruzzo e Molise rafforzerà il proprio ruolo di interlocutore affidabile, propositivo e moderno nelle relazioni industriali, in un contesto sempre più complesso che richiede dirigenti capaci di visione strategica, leadership diffusa, equilibrio e innovazione. I dirigenti del futuro non saranno solo decisori, ma veri leader di persone. E noi vogliamo essere il loro punto di riferimento. Il nuovo corso di Federmanager Abruzzo e Molise punta quindi a coniugare innovazione e prossimità, mettendo al centro le esigenze delle imprese e dei manager, e fornendo strumenti pratici per affrontare le sfide del presente e del futuro”.

La comunicazione interna ed esterna diventa dunque un pilastro della nuova strategia: con il sito, Federmanager punta a rendere visibile il proprio impegno e l’offerta concreta di servizi e opportunità per chi ricopre ruoli apicali nel sistema economico abruzzese e molisano. In contemporanea parte un’importante campagna di recruiting per nuovi associati: i nuovi iscritti potranno usufruire di voucher formativi gratuiti per accedere a due corsi esclusivi della Federmanager Academy, la prestigiosa management school che forma i dirigenti di domani e aggiorna quelli in servizio, con corsi mirati su competenze trasversali e specifiche.

Il nuovo sito è online su: https://federmanager.abruzzomolise.it/