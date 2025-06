Radio Vaticana intervista Rosaria Spagnuolo

Il 20 giugno 2025 nel programma d’intrattenimento e informazione, musica e cultura di Radio Vaticana, ospite speciale nella trasmissione è stata Rosaria Spagnuolo, autrice del libro "Ricoclaun. Il sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia", edito da Ianieri Edizioni;

Nel programma condotto da Andrea De Angelis con la presenza di Roberta Barbi, si è parlato dell’importanza della clownterapia e di come un dolore indicibile possa trasformarsi in dono per la comunità.

Da 1h,30m nel link di seguito

https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/radio-vaticana-con-voi/2025/06/rv-con-voi-20-06-2025.html

Rosaria Spagnuolo aveva già conosciuto la giornalista Roberta Barbi, che sempre con Radio Vaticana conduce il programma I Cellanti, trasmissione domenicale sulle carceri.

Era stata Roberta Barbi a cercare Rosaria per intervistarla sull’iniziativa svolta dall’associazione Ricoclaun nel 2022 per la raccolta dei libri sospesi e usati nel carcere di Vasto. Dal sogno di un detenuto, Walter, grazie all’impegno della Ricoclaun, delle librerie di Vasto, dell’intera comunità c’era stato un dono inatteso: una biblioteca di oltre 700 libri per la Casa Circondariale di Vasto.

Da allora ne è nata un’amicizia, e Radio Vaticana ha sempre pubblicato le varie iniziative svolte nel carcere di Vasto. Recentemente Roberta è venuta a Vasto in vacanza e c’è stata l’occasione per un incontro con Rosaria, Maria Giuseppina Rossi funzionario giuridico pedagogico della struttura e l’assessore Anna Bosco per parlare anche di future iniziative.