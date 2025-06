Consulta Giovanile di Ortona, rinnovata la fiducia a Fabio Alfineo di Gabriele

Il 1° giugno, Fabio Alfineo di Gabriele, 26 anni, laureato in Economia e informatica per l’impresa, è stato rieletto come Presidente della Consulta Giovanile di Ortona.





Nomina a sua volta come vice presidente Jacopo Bucci, 29 anni, laureato in Mediazione linguistica e comunicazione interculturale.





Il Presidente dichiara: “Ringrazio il consiglio della Consulta Giovanile di Ortona per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti, sono felice di poter proseguire questo cammino iniziato due anni fa. - di chiara il Presidente - Insieme, continueremo a offrire il nostro contributo alla città, promuovendo nuovi progetti, eventi e laboratori che mettano al centro i giovani e il loro ruolo attivo nella comunità. Continueremo a essere un punto di riferimento stabile in una città che, in questi giorni, sta cambiando e saremo felici di poter iniziare a lavorare assieme alla nuova amministrazione. Proseguiremo inoltre il nostro lavoro per rafforzare i legami con le associazioni del territorio, con l’obiettivo di costruire una rete solida, capace di superare le divisioni e arricchire l’offerta culturale e sociale della nostra città.“

Il Presidente conclude rinnovando la proposta di unirsi alla Consulta Giovanile di Ortona a tutti i ragazzi tra i 15 e i 35 anni in modo da avvicinarsi alla vita cittadina in maniera attiva.