Campus Rotary, per 400 ospiti diversamente abili molto più di una vacanza

Una settimana di svago, di condivisione, di attività ludiche e creative, ma anche occasione per prendersi cura della salute.

E’ tutto questo e anche di più il Campus Rotary Abruzzo e Molise, il progetto che da 37 anni i Club delle due regioni dedicano all’inclusione, offrendo una settimana di vacanza gratuita a persone con varie forme di disabilità di ogni età.

L’iniziativa è in corso in questi giorni presso il Villaggio Lido d'Abruzzo di Roseto, dove sono accolti oltre 400 ospiti. L’idea è offrire un soggiorno che sia occasione di incontro fra realtà ed esperienze diverse, di divertimento, socializzazione e anche di riflessione e confronto sulle tante problematiche della disabilità e su quanto società e istituzioni facciano, in modo più o meno adeguato, per assistere le persone con limitazioni per abbattere le barriere, non solo architettoniche, che ancora sono di ostacolo per un compiuto riconoscimento di una doverosa parità di diritti.

Fittissimo il programma delle attività: dall’arteterapia e bricolage creativo, alla giornata “trucco e parrucco” per ragazze e mamme del Campus, caccia al tesoro, esibizioni canore, giri su auto d’epoca, passeggiate in bicicletta e a cavallo, corso di fotografia per rendere speciali le foto con il cellulare, e l’attesissima gara Rotary Campus Masterchef, con grandi chef in giuria come Domenico Santacroce dell’hotel Ovidius Sulmona e Santino Strizzi, il re del risotto. Sono solo alcune delle iniziative previste, che prevedono il coinvolgimento attivo degli ospiti. Ma non mancano momenti di riflessione sull’impegno della scuola, delle istituzioni e del Rotary stesso per costruire una società migliore e aperta all’inclusione, come anche l’educazione alla salute con le visite odontoiatriche e senologiche degli specialisti, rispettivamente Gianni Di Girolamo e Antonio Addari.

Non mancano, per famigliari e caregiver, momenti di approfondimento con i notai sulle possibilità offerte dalla formula del cohousing, e gruppi di ascolto e spazi di condivisione e supporto reciproci per persone che sono impegnate giornalmente a prendersi cura di una persona con disabilità.

Il Campus si concluderà sabato 7 giugno.