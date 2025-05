Il 2 giugno a Lanciano: progetto di inclusione e rigenerazione in Piazza S. Giovanni Paolo II

Il 2 giugno sarà una giornata speciale per il quartiere Santa Rita di Lanciano. Con il progetto regionale Ricoclaun “Sorrisi, inclusione e rigenerazione” che ha la finalità, tra l’altro, di sviluppare la cultura del volontariato tra i giovani e rendere le città e comunità inclusivi e sostenibili, la piazza S. Giovanni Paolo II di Lanciano avrà una nuova veste. Questo luogo, spesso legato da pregiudizi, grazie alla collaborazione sinergica tra la Ricoclaun odv, l’associazione Omnis Terra, la parrocchia dello Spirito Santo e il Comune di Lanciano sarà valorizzato con un progetto di inclusione e rigenerazione creativo e innovativo.

Con la partecipazione dei bambini, ragazzi e adulti, con la collaborazione del giovane artista poliedrico Vastese Giovanni Peluso, ci sarà una grande street art, dipingendo gli 85 metri delle gradinate, per dare colore, vitalità e bellezza, valorizzando il potenziale della comunità per stimolare nuove opportunità di incontro, crescita e di condivisione.

Contemporaneamente tutte le signore abili con ago e filo saranno protagoniste in una nuova street art che coinvolge gli alberi della piazza con lo Yarn Bombing. E’ questa una forma di arte che rientra nell’arredo urbano che ha l’intento di abbellire e non rovinare, cucendo strisce all’uncinetto sul tronco sugli alberi per sorprendere tutti, riappropriandosi in qualche modo, dei grigi spazi urbani, con fili di lana colorata.

Nello stesso tempo ci sarà anche un gruppo che si dedicherà al giardinaggio, coinvolgendo i ragazzi nella messa a dimora di varie piante: gerani, lavande, rosmarino, begonie, solanum , in una grande aiuola della piazza.

Le attività inizieranno il 2 giugno dalle 9,30. Saranno tutti laboratori gratuiti, se possibile è consigliata la prenotazione wp al 338 896 8176 – 347 3712722.

Possono partecipare bambini e ragazzi accompagnati da adulti, ma anche adulti che vogliano condividere questo progetto di rigenerazione creativa di una piazza di Lanciano, in un contesto di inclusione, partecipazione, condivisione.

L’invito del parroco Don Nicola Giampietro: “Partecipate numerosi. Diamo tutti insieme colore alla piazza. Sarà un giorno di festa, creatività e comunità!”