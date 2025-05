Clinica Oncologica Chieti, Voi&Noinsieme e Gaia donano quattro nuove poltrone per le terapie

Grazie all’impegno delle associazioni Voi&Noinsieme e Gaia, la Clinica Oncologica dell'Ospedale di Chieti ha ricevuto quattro nuove poltrone per le terapie.

Due poltrone sono state donate da Voi&Noinsieme, acquistate con i fondi raccolti durante il Day Life di Pretoro e grazie alla collaborazione dell’associazione Donare con il cuore e di numerosi sostenitori.

Le altre due arrivano dall’associazione Gaia, grazie alle donazioni ricevute in occasione della Festa in Rosa di Serramonacesca.

Le nuove sedute, progettate per offrire un maggiore comfort durante i trattamenti, renderanno più sopportabile il tempo trascorso in ambulatorio, contribuendo a migliorare l’esperienza delle persone in cura.

Un ringraziamento sentito a chi ha contribuito: insieme si può.