A.CU.T.A. premia l'artigianato storico ortonese: riconoscimento ai maestri cartai dell'Anffas

Si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con l'associazione A.CU.T.A., che il 22 marzo ha conferito il riconoscimento "Artigianato storico ortonese" ai giovani maestri cartai dell'Anffas.

Un premio che celebra oltre vent'anni di attività e di successi nel campo della lavorazione della carta, un'arte che questi ragazzi portano avanti con passione e maestria, riscuotendo apprezzamenti ben oltre i confini del territorio ortonese.





La cerimonia di premiazione, svoltasi presso la sede dell'Anffas, è stata un momento di grande emozione, sia per i premiati che per i soci di A.CU.T.A. L'associazione, presieduta da Ettore Bucci, continua così una tradizione iniziata lo scorso anno con il riconoscimento alla memoria del maestro del ferro battuto Pietro Trivilino, sottolineando l'importanza di valorizzare le figure che hanno fatto la storia dell'artigianato locale.





A.CU.T.A. si conferma un'associazione dinamica e sensibile, impegnata nella promozione dell'arte e della cultura. Oltre al riconoscimento annuale, l'associazione ha istituito quattro corsi di formazione in pittura e scultura rivolti ai ragazzi, e ha organizzato importanti esposizioni di opere d'arte presso la Cattedrale di San Tommaso e la Chiesa di Santa Caterina.

"Facciamo semplicemente cose che non sono mai state fatte," ha dichiarato il presidente Ettore Bucci.





"dalla formazione fino ad arrivare alle visite guidate delle scuole presso la Bottega del Maestro Trivilino. Spiegare ai giovani l'importanza di Arte , Cultura, Artigianato è il nostro compito. Sensibizzare in giovane età verso questi argomenti è l'obbiettivo che ci siamo prefissi, poiché fino ad oggi sembra che nessuno abbia considerato quest' opera di sensibilizzazione. Lo facciamo con il supporto di generosi uomini e donne di cultura che si impegnano in questo nobile compito tutti insieme. Finalmente Artigiani, Pittori,Scultori si sono uniti per lavorare insieme e tutto questo gratifica il territorio.."

"Fra due mesi il prossimo appuntamento," ha annunciato il presidente, "il nostro è un percorso esaltante e indipendente che entra nel cuore della città."