Ulteriori contributi per il "Progetto Sale Dipinte' alla Radioterapia Oncologica di Chieti

L’Associazione “G.A.I.A." (Generosità Attiva Ideazione Attenta), impegnata in azioni in ambito tumori femminili ha donato un contributo di 600 euro all’Associazione “Il Tratturo: una Strada per la Vita ETS” che sostiene il Reparto di Radioterapia Oncologica di Chieti in favore dell’ambizioso “Progetto Sale Dipinte” che andrà a decorare le due sale degli Acceleratori Lineari attualmente in dotazione al reparto teatino.

Alla presenza delle due presidenti, la Dr.ssa Mariangela Appignani per GAIA e la Dr.ssa Paola di Renzo per “Il Tratturo: una Strada per la Vita”, di una folta delegazione di GAIA, del Direttore della Radioterapia Oncologica Chieti Prof. Domenico Genovesi e di una rappresentanza del personale medico, tecnico e infermieristico del reparto, si è svolto il cerimoniale di consegna.

Paola Di Renzo e il prof. Genovesi hanno illustrato l’importante investimento del “Progetto Sale Dipinte”, ovvero la decorazione degli ambienti nei quali sono ubicati i due attuali Acceleratori Lineari in dotazione al reparto per le cure radioterapiche, con la rappresentazione di contesti che diano ai pazienti in trattamento la percezione di essere realisticamente all’aperto e, rispettivamente, sulla Majella e su un Trabocco: le due sale prenderanno proprio questo nome, Sala Trabocco e Sala Majella. La scelta delle ambientazioni vuole valorizzare il territorio abruzzese dal momento che molto spesso i pazienti provengono anche da territori lontani dall’Abruzzo.

L’operazione ha un costo elevato, perché i materiali che saranno utilizzati per le decorazioni devono possedere caratteristiche tecniche speciali tali da non interferire con i trattamenti radianti praticati. La progettazione è già a buon punto grazie anche al lavoro degli Uffici della Asl Lanciano Vasto Chieti preposti alle necessarie verifiche tecniche e di sicurezza e protezione degli ambienti e delle persone.

Il Progetto “Sale Dipinte” resterà nel tempo all’interno di un reparto, quello di Radioterapia Oncologica Chieti, che vanta una storia di oltre 50 anni (1972), è realizzato da artisti dedicati proprio ad una rete denominata “Ospedali Dipinti”, sarà tra i pochissimi già presenti nei Centri di Radioterapia Oncologica Italiani e nel giro di soli alcuni mesi ha già raggiunto la somma di Euro 10.000 sui 60.000 previsti per la decorazione completa di entrambe le sale.

Tutto ciò grazie ad una straordinaria sinergia che ha coinvolto l’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, la città di Chieti, tutto il territorio provinciale, il mondo scolastico, numerose aziende ed imprenditori abruzzesi ed una altrettanto straordinaria sinergia nel mondo dell’associativismo volontario in ambito sanitario, come in questo caso con l’Associazione GAIA e nelle scorse settimane con il Rotary Club Chieti e con Kiwanis.

La presidente Mariangela Appignani ha rimarcato lo storico connubio tra l'associazione GAIA, che sostiene soprattutto le donne con patologia tumorale mammaria presso la Senologia di Ortona ed il Reparto di Radioterapia Oncologica Chieti attraverso numerose iniziative congiunte proprio con l’Associazione “Il Tratturo” come il progetto “Mindfulness”, un programma di training preventivo per le donne che si accingevano ad iniziare il loro ciclo di Radioterapia, ed ha inoltre motivato la donazione enfatizzando proprio la bontà del Progetto Sale Dipinte ed il consistente impatto nell’ambito dei processi di umanizzazione delle cure oncologiche.

L’auspicio di Appignani e Di Renzo è di ampliare ed estendere le sinergie per raggiungere tutti insieme la realizzazione di progetti importanti dei vari singoli sodalizi come l’impegno congiunto dichiarato sulla realizzazione del “Giardino di Roberta” presso l’Hospice Oncologico di Torrevecchia Teatina in memoria della compianta ed indimenticabile Dr.ssa Roberta Cianci, straordinaria radiologa e di eccellente profilo umano del Reparto di Radiodiagnostica dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti recentemente prematuramente scomparsa a causa proprio di una patologia tumorale.