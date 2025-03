Fondi per un orfanotrofio a Betlemme, raccolta dei Lions Zona A

L’ampliamento, la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico dell’orfanotrofio La Crèche delle suore della Carità di San Vincenzo de’ Paoli di Betlemme: questa la causa umanitaria che i Lions italiani hanno deciso di sposare avviando una raccolta fondi per raggiungere l’obiettivo di dare una opportunità a bambini rimasti orfani.

‘Con il cuore a Betlemme’ è il nome dato al service condiviso dai soci dei Lions Clubs della Zona A della Settima Circoscrizione, che, nella serata di sabato 1 marzo, hanno dato vita a una celebrazione in maschera del Carnevale finalizzata a raccogliere fondi per la nobile causa. Grazie alla partnership con la Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108 A e con imprenditori del territorio, finora la raccolta fondi ha raggiunto la ragguardevole somma di euro 5 mila, fondi che contribuiranno ad incrementare le disponibilità per un progetto di grande solidarietà. L’orfanotrofio, infatti, accoglie già un numero di bambini superiore alla capienza per la quale era stato istituito ed oggi i Lions italiani, in primis quelli del Distretto 108 A da cui il progetto è partito, in collaborazione con tre Lions Clubs dell’area di Betlemme, si impegnano ad aprire le porte della struttura ed accogliere in maniera adeguata altri bambini.

Nonostante l’atmosfera gioiosa, tanta la emozione disegnata sui volti dei presenti e dei promotori in primis, ovvero i soci dei Lions Club Vasto New Century, Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto Host, Lanciano, San Salvo e Ortona. La serata è stata introdotta sullo svolgimento e sulle finalità dal presidente della Zona A della Settima Circoscrizione Mirco Silverii e condotta nella parte ludica dal cerimoniere Virginio Di Pierro, mentre è stato demandato al presidente della Settima Circoscrizione, Luigi Spadaccini, l’onore di illustrare il service e di annunciare l’entità della somma raccolta grazie alla generosità di tanti.

Un evento condito di maschere, e come da tradizione riconoscimenti per tanti, canti, balli, pentolacce, premi, buon cibo, ma soprattutto tanto servizio. ‘Questo è lo spirito che anima tutti noi Lions’, ha sottolineato la presidente del Lions Club Vasto New Century, Alessandra Petrucci, dopo aver srotolato la riproduzione di un assegno recante la somma raccolta finora e parlando a nome dei colleghi presidenti degli altri sodalizi zonali, Sandra Di Gregorio (LC Vasto Adriatica Vittoria Colonna), Michele Del Borrello (LC Vasto Host), Alessandra Lanci (LC Lanciano), Romina Palombo (LC San Salvo) e Irene Ferrara (LC Ortona).