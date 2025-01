"Nino torna a scuola", progetto di Servizio Civile Universale per l'ambiente

Il CDCA Abruzzo, come sede locale di A SUD, accoglie 1 persona di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) per svolgere il Servizio Civile Universale all'interno del programma: "Nino torna a scuola" – co-programmazione CSV Lazio e Acque Correnti. Acque Correnti e i suoi enti di accoglienza mettono a disposizione 170 posti di servizio civile di cui uno può essere svolto nella nostra sede operativa di Frisa.

CODICE PROGETTO: PTCSU0016724013132NMTX

CODICE SEDE: 200629 Frisa (CH), P.zza Principe di Piemonte 11

In particolare, il progetto a cui fare riferimento è "Nino torna a scuola 2025". Per vedere il dettaglio del progetto nazionale consulta la scheda sintetica:

https://www.acquecorrenti.org/wp-content/uploads/2024/12/Allegato-A-–-Prog-Nino.pdf

All'interno di questa cornice generale, nella nostra sede potrai sperimentarti in un progetto incentrato sull'educazione ambientale, sullo sviluppo sostenibile e la giustizia sociale. Quest'anno il focus principale del nostro progetto sarà portato avanti in collaborazione con CDCA Abruzzo e Stazione Ornitologica Abruzzese. Continueremo inoltre il lavoro di ricerca iniziato nel progetto di servizio civile del 2022 nel quale abbiamo realizzato il catalogo interattivo multimediale EDUCLAIM incentrato sulle tematiche ambientali e non solo, al fine di ampliarne la disponibilità di contenuti.

Inoltre, al giovane operatore di servizio civile è riconosciuto un assegno mensile pari a € 507,30 per 25 ore di attività a settimana. Inoltre, chi svolge il servizio civile ha diritto al 15% dei posti riservati nei concorsi pubblici, bonus fino a 6 punti per le liste ATA e fino a 12 punti per le Gps.

Cosa puoi fare assieme a noi?

Il progetto, della durata di 12 mesi, si propone di intervenire in ambito educativo e della cittadinanza attiva, per fornire ai più giovani strumenti e conoscenze sulle tematiche ambientali e la giustizia sociale. Grazie ad un percorso laboratoriale realizzato con le scuole (studenti, studentesse e insegnanti) e con le realtà del territorio (associazioni, cittadini, Comuni, ecc.), e grazie all'attività di ricerca e catalogazione (sarà possibile ampliare lo strumento multimediale interattivo e pubblico "EDUCLAIM"): potrai contribuire a rendere disponibili per il territorio non solo delle informazioni, ma azioni concrete per rendere il mondo migliore!

Il nostro progetto specifico si costruisce sulle seguenti azioni:

Ampliamento del Catalogo Libero Ambientale Interattivo Multimediale – EDUCLAIM (Ricerca di nuovi titoli sulla tematica di quest'anno, catalogazione e inserimento dei nuovi titoli nel catalogo)

Collaborare con l'associazione Stazione ornitologica abruzzese per conoscere meglio l'avifauna del territorio e lavorare al fianco dei volontari che da anni se ne occupano.

Realizzazione di laboratori di educazione ambientale per la sostenibilità (Laboratori di educazione ambientale, nelle scuole che aderiranno, e nell'ambito di iniziative pubbliche rivolti alla cittadinanza).

Per maggiori informazioni contattaci alla mail abruzzo@cdca.it o al numero 3491357990.

Cosa devi fare per entrare nella nostra squadra?

Puoi fare domanda di Servizio Civile Universale se hai tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), sei cittadino italiano, della UE o con permesso di soggiorno, senza condanne, non appartieni a corpi militari o forze di polizia e non hai già fatto (o interrotto) il servizio civile.

È necessario dotarsi dello SPID, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale, con un livello di sicurezza pari almeno a 2: sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale sono disponibili tutte le informazioni necessarie, all'indirizzo www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid.