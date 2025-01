Generazioni a confronto, la Cna festeggia al Marrucino i suoi 40 anni di vita

Un viaggio tra generazioni, testimoni di epoche diverse ma unite dalla stessa appartenenza: il "Sistema CNA".

Si chiude venerdì pomeriggio al Teatro Marrucino di Chieti (orario d'inizio le 17.30), con ospite d'onore il Segretario generale Otello Gregorini, il percorso di celebrazione per i primi quarant'anni di vita dell'associazione provinciale che rappresenta artigiani e piccole e medie imprese con una forte e capillare presenza nel territorio.

Sarà il palco del Marrucino, nell'evento condotto dall'attore Federico Perrotta a dare voce - dopo le precedenti esperienze di Casoli, Lanciano e Vasto - alle diverse esperienze che la CNA ha messo in campo sul territorio provinciale: «Il tema dell'incontro tra generazioni sarà il filo conduttore, con la testimonianza di quanti negli anni passati hanno ricoperto ruoli e incarichi di responsabilità nel nostro sistema associativo, ma anche di giovani coraggiosi che hanno preso la strada dell'imprenditoria. Insomma, un mix di esperienze a confronto» spiega la Direttrice provinciale Letizia Scastiglia.

Tanti gli ospiti istituzionali annunciati domani: tra loro, il sindaco della città, Diego Ferrara; il presidente della Provincia, Francesco Menna; il Questore di Chieti, Aurelio Montaruli; la direttrice dell Inail di Chieti e Pescara, Marisa D'Amario. E saranno presenti anche i presidenti e direttori del passato, ai quali sarà dedicato un omaggio particolare, nel corso della cerimonia condotta dall’attore Federico Perrotta.

Ma l'appuntamento del Marrucino servirà anche a cementare il rapporto con altre organizzazioni sociali con cui la confederazione artigiana ha intessuto in questi anni rapporti positivi, creando sinergie a favore di imprese e cittadini. Un sistema di "connessioni durature" che vedrà alternarsi le voci di "Recoopera", cooperativa sociale nata nel 2004; di "Alpha", la cooperativa che gestisce il centro antiviolenza di Chieti; dell’associazione "La Cura del Tempo", nata per aiutare le persone che si prendono cura dei propri familiari anziani o malati; di " Libera", l'associazione fondata da don Ciotti che vanta a Chieti il "Presidio Attilio Romanò"; dell'Ente Mostra Artigianato Artistico di Guardiagrele, con cui la Cna vanta una partnership per la tutela e la promozione delle tradizioni del territorio.