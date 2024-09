Alessandra Melideo nuova presidente del Kiwanis Club Chieti-Pescara

Alessandra Melideo è la nuova Presidente del Kiwanis club Chieti-Pescara, anno sociale 2024-2025. Docente di lettere e lingua latina presso il Liceo Scientifico F. Masci di Chieti, è da sempre impegnata in attività di promozione della cultura nell' ambito del territorio abruzzese. Si segnala, in particolare, la collaborazione con ltve Associazioni culturali: Kalos di Torrevecchia Teatina, Presidente Daniela Ricciardi, in qualità di socia onoraria, Irididestinazione arte, Presidente Massimo Pasqualone, Achilliani Onlus, in qualità di componente del Direttivo, I borghi della riviera Dannunziana e con la rivista online primapaginaweb.

Ha svolto l'attività di moderatrice in numerosi eventi culturali da lei promossi e organizzati , relativi a tematiche di attualità, curando la presentazione di libri in collaborazione anche con l'editore Marco Solfanelli, con il giornalista pubblicista Daniele Astolfi, con l'autore David Ferrante e con le due scrittrici e docenti Mariarosaria Giannobile e Cinzia Zuccarini. Ha collaborato nella organizzazione e presentazione di mostre di artisti locali. Ha pubblicato diverse recensioni relative ai succitati eventi in riviste locali online e cartacee.

Ha inoltre partecipato a due seminari di poesie dialettali ed è stata nominata membro di giuria in premi letterari nazionali ed internazionali, collaborando con il professor Massimo Pasqualone, docente di lettere, critico letterario e d'Arte anche nella organizzazione della prima edizione del Francavilla Urban Festival e del Thaumazein, simposio delle Emozioni e delle Arti. Ha pubblicato una silloge di poesie composte dagli alunni del Liceo Scientifico F. Masci di Chieti, relativa alla tematica dell'amore adolescenziale, per la casa editrice Teaternum, curandone la prefazione.

La professoressa Melideo verrà affiancata da Claudio Silveri, nuovo tesoriere in carica dal 1 ottobre 2024. Il nuovo programma, ricco di eventi, seminari e services a favore della comunità, dei diritti dei bambini e dei soggetti deboli, è stato presentato nell' ambito dello svolgimento dei lavori dell'ultimo Direttivo, che ha previsto la partecipazione di tutti i soci volontari, particolarmente attenti alla divulgazione dei principi fondativi del Kiwanis International e alla promozione di services di sensibilizzazione con particolare attenzione al bene della collettività.